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15 октября 2019, вторник, 10:44 781
Финансы 2019-10-15T10:45:01+03:00
Українські Новини
Курс доллара и евро взлетел в обменниках

Курс доллара и евро взлетел в обменниках

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 11 октября на 10,11 коп. до 24,9315 UAH/USD, курс покупки – повысился на 10,26 коп. до 24,5100 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 15,55 коп. до 26,9315 UAH/EUR, курс продажи повысился на 16,06 коп. до 27,5274 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,5100 24,9315 26,9315 27,5274 3,45 3,93
Максимальный 24,7000 25,4000 27,1500 27,8000 3,76 5,00
Минимальный 24,0000 24,7500 26,0000 27,3000 2,50 3,80

Как сообщали Українські Новини, рубль обвалился в киевских обменниках в конце недели. Тем временем, с 4 по 11 октября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков после повышения на прошлой неделе, понизился на 18,55 коп.

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