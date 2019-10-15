Курс доллара и евро взлетел в обменниках

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 11 октября на 10,11 коп. до 24,9315 UAH\/USD, курс покупки – повысился на 10,26 коп. до 24,5100 UAH\/USD. Об этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 15,55 коп. до 26,9315 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 16,06 коп. до 27,5274 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n24,5100\r\n24,9315\r\n26,9315\r\n27,5274\r\n3,45\r\n3,93\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n24,7000\r\n25,4000\r\n27,1500\r\n27,8000\r\n3,76\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n24,0000\r\n24,7500\r\n26,0000\r\n27,3000\r\n2,50\r\n3,80\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, рубль обвалился в киевских обменниках в конце недели. Тем временем, с 4 по 11 октября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков после повышения на прошлой неделе, понизился на 18,55 коп.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n