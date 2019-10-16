Гривня продовжує падати: офіційний курс валют на 16 жовтня

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 жовтня, на 24,78 коп. до 24,7858 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15 жовтня, на 0,74 коп. до 24,5380 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3133,7367\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2478,5759\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2485,3498\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n228,8156\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,8574\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2728,1685\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 14 коп. в понеділок знизився на 13 коп. до 24,78 UAH\/USD.\r\nТим часом Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз зростання економіки України в 2019 році з 2,7% до 3%. А міжнародне рейтингове агентство Standard&poor's поліпшило прогноз зростання ВВП України з 2,5% до 3,2% в 2019 році.\r\nТакож у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 11 жовтня на 10,11 коп. до 24,9315 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 10,26 коп. до 24,5100 UAH\/USD.