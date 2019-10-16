Гривня продовжує падати: офіційний курс валют на 16 жовтня

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 жовтня, на 24,78 коп. до 24,7858 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15 жовтня, на 0,74 коп. до 24,5380 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3133,7367 100 доларів США 2478,5759 100 швейцарських франків 2485,3498 1000 ієн 228,8156 10 російських рублів 3,8574 100 євро 2728,1685

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 14 коп. в понеділок знизився на 13 коп. до 24,78 UAH/USD.

Тим часом Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз зростання економіки України в 2019 році з 2,7% до 3%. А міжнародне рейтингове агентство Standard&poor's поліпшило прогноз зростання ВВП України з 2,5% до 3,2% в 2019 році.

Також у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 11 жовтня на 10,11 коп. до 24,9315 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 10,26 коп. до 24,5100 UAH/USD.