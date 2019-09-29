В России более 20 тысяч людей вышли на акцию в поддержку политзаключенных

В Москве на проспекте Академика Сахарова прошел согласованный митинг в поддержку политзаключенных. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщает с места событий корреспондент DW.

Участники акции высказались в поддержку фигурантов "московского дела" - Егора Жукова, Павла Устинова и других, фигурантов дела о возможном отмывании средств в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), а также других политзаключенных. Кроме того, на акции присутствовали сторонники сестер Хачатурян, развернувшие большой плакат с лозунгом против домашнего насилия.

По оценкам "Белого счетчика", на территорию митинга через рамки металлоискателей прошли в общей сложности 25,2 тысячи человек. На акцию пришел оппозиционный политик и основатель ФБК Алексей Навальный с супругой. На митинге замечены также популярный YouTube-блогер Юрий Дудь и рэпер Face.

На сцене перед собравшимися выступили незарегистрированные кандидаты в депутаты на прошедших выборах в Мосгордуму Юлия Галямина, Иван Жданов и Любовь Соболь, несколько бывших фигурантов "московского дела", музыкальная группа "Хадн дадн" и певец Алексей Кортнев.

Навальный также выступил перед участниками митинга со сцены и назвал акцию успешной. "Мы видим рождение новых политиков", - цитирует слова оппозиционера корреспондент DW. Власти Москвы согласовали данную акцию незарегистрированной Либертарианской партии России.

Как сообщали Українські Новини, в Москве в субботу, 3 августа, проходили несогласованная акция протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстрации 27 июля. В результате акций протеста задержаны более 300 человек,

Тем временем бывший "беркутовец" Кусюк разгонял митинг за свободные выборы в Москве.