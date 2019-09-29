подписаться на рассылку
23.95 24.3
26.1 26.6
˟
29 сентября 2019, воскресенье, 23:07 106
Мир 2019-09-29T23:11:41+03:00
Українські Новини
В России более 20 тысяч людей вышли на акцию в поддержку политзаключенных

В России более 20 тысяч людей вышли на акцию в поддержку политзаключенных

В Москве на проспекте Академика Сахарова прошел согласованный митинг в поддержку политзаключенных. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщает с места событий корреспондент DW.

Участники акции высказались в поддержку фигурантов "московского дела" - Егора Жукова, Павла Устинова и других, фигурантов дела о возможном отмывании средств в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), а также других политзаключенных. Кроме того, на акции присутствовали сторонники сестер Хачатурян, развернувшие большой плакат с лозунгом против домашнего насилия.

По оценкам "Белого счетчика", на территорию митинга через рамки металлоискателей прошли в общей сложности 25,2 тысячи человек. На акцию пришел оппозиционный политик и основатель ФБК Алексей Навальный с супругой. На митинге замечены также популярный YouTube-блогер Юрий Дудь и рэпер Face.

На сцене перед собравшимися выступили незарегистрированные кандидаты в депутаты на прошедших выборах в Мосгордуму Юлия Галямина, Иван Жданов и Любовь Соболь, несколько бывших фигурантов "московского дела", музыкальная группа "Хадн дадн" и певец Алексей Кортнев.

Навальный также выступил перед участниками митинга со сцены и назвал акцию успешной. "Мы видим рождение новых политиков", - цитирует слова оппозиционера корреспондент DW. Власти Москвы согласовали данную акцию незарегистрированной Либертарианской партии России.

Как сообщали Українські Новини, в Москве в субботу, 3 августа, проходили несогласованная акция протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстрации 27 июля. В результате акций протеста задержаны более 300 человек,

Тем временем бывший "беркутовец" Кусюк разгонял митинг за свободные выборы в Москве.

Больше новостей о: Москва Россия Политзаключенные политзаключенный РФ Митинг в Москве

Архив
Новости
Человек хочет прыгнуть с крыши. Скриншот видео
В Киеве на Майдане человек хочет прыгнуть с крыши 23:29
В России более 20 тысяч людей вышли на акцию в поддержку политзаключенных 23:07
Зеленский в Бабьем Яру. Фото: УП
Зеленский тайно посетил Бабий Яр, - СМИ 22:24
В Украине произошло землетрясение 22:02
Главный раввин Асман заявил, что Зеленский не должен отчитываться, почему не посетил мероприятия в Бабьем Яру 21:31
больше новостей
Самый популярный в Украине интернет-магазин Rozetka готовится остановить бизнес 12:35
На час назад: когда Украина перейдет на зимнее время в 2019 году 08:00
Как изменится курс доллара в ближайшие годы: агентство S&P дало прогноз до 2022 года 21:18
Сегодня вечером в Киеве могут ограничить на вход центральные станции метро 12:11
Больше двух тысяч человек эвакуировали из ТЦ, больниц и домов Харькова 16:23
больше новостей
Самый популярный в Украине интернет-магазин Rozetka готовится остановить бизнес 12:35
Сергей Стерненко. Фото:
Стерненко зарезал человека, не имея реальных угроз для своей жизни, - депутат опубликовал подозрение полиции 19:03 Документ
Олег Винник. Фото: Facebook/Олег Винник
Винник назвал АТО непонятной войной 14:59
Гглавный раввин Киева и Украины Яков дов Блайх. Скриншот видео
Президент впервые не явился почтить память жертв трагедии Бабьего Яра, - главный раввин Блайх 21:02
Очередной обман: в Италии туристы съели две порции спагетти и заплатили 430 евро 23:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok