Засуджений у РФ українець Шумков оголосив голодування

Засуджений в Росії українець Олександр Шумков оголосив голодування. Про це він написав у листі, опублікованому його родичкою Людмилою Шумкової в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Шумков вирішив розпочати голодування з вимогою припинити шантаж з використанням укладених на переговорах в "мінськом" і "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

Він також вимагає, щоб російський омбудсмен Наталія Москалькова відреагувала на його листи і публічні заяви уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

Шумков вважає, що російська влада використовує ув'язнених в якості важеля тиску на Україну.

Він також висловив сподівання, що інші ув'язнені в Росії українці його підтримають.

Як повідомляли Українські Новини, в разі зриву обміну полоненими Сенцов планував почати нове голодування.

Раніше в Росії більше 20 тисяч людей вийшли на акцію на підтримку політв'язнів.

Тим часом у всіх звільнених українців довічна заборона на в'їзд до Росії.