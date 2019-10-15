Засуджений у РФ українець Шумков оголосив голодування

Засуджений в Росії українець Олександр Шумков оголосив голодування. Про це він написав у листі, опублікованому його родичкою Людмилою Шумкової в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\nШумков вирішив розпочати голодування з вимогою припинити шантаж з використанням укладених на переговорах в "мінськом" і "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).\r\nВін також вимагає, щоб російський омбудсмен Наталія Москалькова відреагувала на його листи і публічні заяви уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.\r\nШумков вважає, що російська влада використовує ув'язнених в якості важеля тиску на Україну.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВін також висловив сподівання, що інші ув'язнені в Росії українці його підтримають.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в разі зриву обміну полоненими Сенцов планував почати нове голодування.\r\nРаніше в Росії більше 20 тисяч людей вийшли на акцію на підтримку політв'язнів.\r\nТим часом у всіх звільнених українців довічна заборона на в'їзд до Росії.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n