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15 октября 2019, вторник, 20:32 301
Европа 2019-10-15T20:43:43+03:00
Українські Новини
Сотни туристов застряли в аэропорту Барселоны

Сотни туристов застряли в аэропорту Барселоны

Аэропорт. Фото: pixabay
Аэропорт. Фото: pixabay

Во вторник сотни пассажиров застряли в аэропорту Барселоны Эль-Прат, в котором из-за протестов сторонников независимости Каталонии было отменено 45 рейсов, сообщает Reuters.

Аэропорт Барселоны стал центром протестов в понедельник, 14 октября. Тысячи людей собрались там после того, как Верховный суд Испании посадил в тюрьму девять каталонских лидеров сепаратистов.

Представитель аэропорта Жорди Муньос заявил, что в понедельник он отменил 110 рейсов, а во вторник - еще 45.

"Сегодня отмена 45 рейсов фактически является следствием вчерашних аннулирований", - говорит Муньос.

Также представитель испанского оператора аэропорта Aena заявил агентству, что в среду не планировалось задержек или отмен рейсов, а вторник был в основном спокойным.

Он добавил, что большинство протестующих в понедельник не смогли добраться до терминала, и инфраструктурные убытки были незначительны.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре из-за забастовок в Ryanair под угрозой отмены оказались сотни рейсов. Ранее группа украинцев "застряла" в аэропорту Дели из-за отмены рейсов, а в феврале авиакомпания Brussels Airlines отменила все рейсы из-за общенациональной забастовки.

Больше новостей о: Авиаперелет Забастовка Барселона Отмена рейса

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