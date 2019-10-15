Сотни туристов застряли в аэропорту Барселоны

Представитель аэропорта Жорди Муньос заявил, что в понедельник он отменил 110 рейсов, а во вторник - еще 45.

"Сегодня отмена 45 рейсов фактически является следствием вчерашних аннулирований", - говорит Муньос.

Также представитель испанского оператора аэропорта Aena заявил агентству, что в среду не планировалось задержек или отмен рейсов, а вторник был в основном спокойным.

Он добавил, что большинство протестующих в понедельник не смогли добраться до терминала, и инфраструктурные убытки были незначительны.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре из-за забастовок в Ryanair под угрозой отмены оказались сотни рейсов. Ранее группа украинцев "застряла" в аэропорту Дели из-за отмены рейсов, а в феврале авиакомпания Brussels Airlines отменила все рейсы из-за общенациональной забастовки.