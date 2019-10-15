Сотни туристов застряли в аэропорту Барселоны

Во вторник сотни пассажиров застряли в аэропорту Барселоны Эль-Прат, в котором из-за протестов сторонников независимости Каталонии было отменено 45 рейсов, сообщает Reuters.\r\nАэропорт Барселоны стал центром протестов в понедельник, 14 октября. Тысячи людей собрались там после того, как Верховный суд Испании посадил в тюрьму девять каталонских лидеров сепаратистов.\r\n\r\nПредставитель аэропорта Жорди Муньос заявил, что в понедельник он отменил 110 рейсов, а во вторник - еще 45.\r\n\r\n"Сегодня отмена 45 рейсов фактически является следствием вчерашних аннулирований", - говорит Муньос.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже представитель испанского оператора аэропорта Aena заявил агентству, что в среду не планировалось задержек или отмен рейсов, а вторник был в основном спокойным.\r\nОн добавил, что большинство протестующих в понедельник не смогли добраться до терминала, и инфраструктурные убытки были незначительны.\r\nКак сообщали Українські Новини, в сентябре из-за забастовок в Ryanair под угрозой отмены оказались сотни рейсов. Ранее группа украинцев "застряла" в аэропорту Дели из-за отмены рейсов, а в феврале авиакомпания Brussels Airlines отменила все рейсы из-за общенациональной забастовки.\r\n\r\n