В аэропорту Барселоны десятки людей пострадали, сотня рейсов отменена

В аэропорту Барселоны El Prat во время акций протеста сторонников независимости Каталонии пострадали по меньшей мере 56 человек, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

В понедельник Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров каталонских сепаратистов от 9 до 13 лет тюремного заключения за их участие в референдуме о независимости в 2017 году. После этого протестующие объявили блокаду аэропорта Барселоны.

Спецназовцы полиции применили силу, чтобы не допустить толпу внутрь аэропорта. Система скорой медицинской помощи (СЭМ) в течение дня обслуживала 56 человек, большинство из них в Терминале 1, десять из них были доставлены в больницу. Среди пострадавших - 3 журналистов. Более ста рейсов пришлось отменить.

По меньшей мере три человека были задержаны в Каталонии. "Демократическая группа Цунами", которая созвала протест, пообещала осуществить ряд согласованных действий.

"Мы отдыхаем, чтобы завтра вернуться на улицу", - говорится в твитте, который осуждает применение силы полицией против "ненасильственной мобилизации".

Протестующие в сепаратистском ополоте Жироне жгли шины на железнодорожных путях, перекрыв скоростное сообщение между Барселоной и Францией.

Как сообщали Українські Новини, в ходе беспорядков в Каталонии пострадало более 50 человек, 12 было задержано. Ранее в Испании арестовали подозреваемого в подготовке покушения на убийство премьер-министра. Также в Испании миллион активистов отметили "Национальный день Каталонии".