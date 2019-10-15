В аэропорту Барселоны десятки людей пострадали, сотня рейсов отменена

В аэропорту Барселоны El Prat во время акций протеста сторонников независимости Каталонии пострадали по меньшей мере 56 человек, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.\r\nВ понедельник Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров каталонских сепаратистов от 9 до 13 лет тюремного заключения за их участие в референдуме о независимости в 2017 году. После этого протестующие объявили блокаду аэропорта Барселоны.\r\nСпецназовцы полиции применили силу, чтобы не допустить толпу внутрь аэропорта. Система скорой медицинской помощи (СЭМ) в течение дня обслуживала 56 человек, большинство из них в Терминале 1, десять из них были доставлены в больницу. Среди пострадавших - 3 журналистов. Более ста рейсов пришлось отменить.\r\n\r\nCargas y salvas en parking aeropuerto #Barcelona #SentenciaDelProces pic.twitter.com\/G2630xdjGP\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n— Alfonso Congostrina (@alfcongostrina) October 14, 2019\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n.@policia controla y no permiten el acceso a viajeros en aeropuerto Prat #Barcelona #SentenciaDelProces pic.twitter.com\/xphCSwcIMt\r\n— Alfonso Congostrina (@alfcongostrina) October 14, 2019\r\n\r\n\r\n\r\nПо меньшей мере три человека были задержаны в Каталонии. "Демократическая группа Цунами", которая созвала протест, пообещала осуществить ряд согласованных действий.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n"Мы отдыхаем, чтобы завтра вернуться на улицу", - говорится в твитте, который осуждает применение силы полицией против "ненасильственной мобилизации".\r\nПротестующие в сепаратистском ополоте Жироне жгли шины на железнодорожных путях, перекрыв скоростное сообщение между Барселоной и Францией.\r\nКак сообщали Українські Новини, в ходе беспорядков в Каталонии пострадало более 50 человек, 12 было задержано. Ранее в Испании арестовали подозреваемого в подготовке покушения на убийство премьер-министра. Также в Испании миллион активистов отметили "Национальный день Каталонии".