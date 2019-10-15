На атомній станції в Чорнобилі з'явився новий мурал з чорною рукою

На Чорнобильській АЕС з'явилася картина розміром 18 на 58 метрів із зображенням коня і чорної руки, яка контролює стилизованую атомну енергію.

Про це повідомляє прес-служба Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС".

Назва роботи – "Погляд у майбутнє", автором якої став Валерій Коршунов. Мурал розташовується на східній стіні машинного залу, який видно з офісних приміщень ЧАЕС. Твір мистецтва щодня будуть бачити близько двох тисяч осіб персоналу і відвідувачів станції.

Однією з цілей створення мурала була оптимізація настроїв персоналу підприємства. Згідно з рядом опитувань серед працівників підприємства, більше половини опитаних співробітників станції підтримали створення мурала і позитивно оцінили саме цей ескіз з 24 інших претендентів.

Ескіз проекту. Фото: facebook.com/pg/ChornobylNPP

Початковий ескіз проекту. Фото: facebook.com/pg/ChornobylNPP

Як повідомляли Українські Новини, в зону відчуження відкрили нові туристичні маршрути, в тому числі і повітряні. Також Чорнобильська зона побила черговий рекорд відвідуваності.

Раніше на Чорнобильській АЕС відновили переробку ядерних відходів.