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15 жовтня 2019, вівторок, 18:13 15
Економіка 2019-10-15T19:30:03+03:00
Українські Новини
Після свят гривня на міжбанку обвалилася

Після свят гривня на міжбанку обвалилася

Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 14 коп. в понеділок знизився на 13 коп. до 24,78 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,65-24,69 UAH/USD, потім котирування почали зростати і досягли рівня 24,80-24,82 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,77-24,80 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 10,6% з 27,72 UAH/USD до 24,78 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, з початку року ціни в Україні зросли на 3,4%, що менше, ніж за три квартали попереднього, 2018 року, тоді подорожчання становило 5,6%. А за вересень 2019 ціни підвищилися на 0,7%. в серпні дефляція становила 0,3%, в січні-серпні – інфляція 2,7%.

Крім того, Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз зростання економіки України в 2019 році з 2,7% до 3%. А міжнародне рейтингове агентство Standard&poor's поліпшило прогноз зростання ВВП України з 2,5% до 3,2% в 2019 році.

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