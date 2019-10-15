Лукаш просит ГБР расследовать возможное незаконное назначение Рябошапкой двух своих замов

Бывший министр юстиции Елена Лукаш просит Государственное бюро расследований начать расследовать возможное незаконное назначение генеральным прокурором Русланом Рябошапкой своими заместителями Виталия Касько и Виктора Чумака.\r\nОб этом говорится в сообщении Лукаш в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Это заявление о свершении вами (Рябошапкой) и вашими замами преступления. Вы, минуя предусмотренный законом порядок назначения прокуроров, назначили двух своих замов. А это - грубое нарушение. Это действия, ответственность за которые предусмотрена уголовным кодексом", - написала она.\r\nВ частности, Лукаш сообщила, что Касько и Чумак не сдавали квалификационные экзамены и не проходили обучение.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЭкс-министр юстиции требует внести действия Рябошапки в Единый реестр досудебных расследований по ст 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) и ст. 365 (превышение полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса.\r\n"И это - достойное подражательство (бывшему Президенту Петру) Порошенко, который точно так же, минуя конкурс и процедуры, впопыхах назначил членов Высшего совета правосудия в последние деньки своей каденции", - отметила Лукаш.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Рябошапка деятельность Луценко на посту Генпрокурора не проверяет.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТем временем Рябошапка преследует Лукаш за исследования по евроинтеграции.\r\nРанее Портнов дал Рябошапке 1 рабочий день, чтоб уволить следователя по делу Лукаш, который "отмыл" 154 млн гривен.