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  • Лукаш просит ГБР расследовать возможное незаконное назначение Рябошапкой двух своих замов
15 октября 2019, вторник, 17:23 175
Политика 2019-10-15T17:35:20+03:00
Українські Новини
Лукаш просит ГБР расследовать возможное незаконное назначение Рябошапкой двух своих замов

Лукаш просит ГБР расследовать возможное незаконное назначение Рябошапкой двух своих замов

Елена Лукаш
Елена Лукаш

Бывший министр юстиции Елена Лукаш просит Государственное бюро расследований начать расследовать возможное незаконное назначение генеральным прокурором Русланом Рябошапкой своими заместителями Виталия Касько и Виктора Чумака.

Об этом говорится в сообщении Лукаш в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Это заявление о свершении вами (Рябошапкой) и вашими замами преступления. Вы, минуя предусмотренный законом порядок назначения прокуроров, назначили двух своих замов. А это - грубое нарушение. Это действия, ответственность за которые предусмотрена уголовным кодексом", - написала она.

В частности, Лукаш сообщила, что Касько и Чумак не сдавали квалификационные экзамены и не проходили обучение.

Экс-министр юстиции требует внести действия Рябошапки в Единый реестр досудебных расследований по ст 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) и ст. 365 (превышение полномочий работником правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

"И это - достойное подражательство (бывшему Президенту Петру) Порошенко, который точно так же, минуя конкурс и процедуры, впопыхах назначил членов Высшего совета правосудия в последние деньки своей каденции", - отметила Лукаш.

Как сообщали Українськi Новини, Рябошапка деятельность Луценко на посту Генпрокурора не проверяет.

Тем временем Рябошапка преследует Лукаш за исследования по евроинтеграции.

Ранее Портнов дал Рябошапке 1 рабочий день, чтоб уволить следователя по делу Лукаш, который "отмыл" 154 млн гривен.

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