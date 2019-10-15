Эсминец ВМС США USS Porter зашел в порт Одессы

Эсминец Porter Военно-морских сил США во вторник в ходе планового визита в акваторию Черного моря зашел в порт Одессы.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета, передают Українські Новини.

Корабль встречали катера морской охраны и ВМС Украины.

Корабль входит в эскадру НАТО.

На вооружении эсминца 90 ракетных пусковых установок.

До Одессы эсминец посетил Румынию, Болгарию и Турцию.

Позавчера американский ракетный эсминец с "Томагавками" вошел в акваторию Черного моря.

Как сообщали Українські Новини, российский военный корабль зашел в закрытый район проведения стрельб на учениях "Си Бриз-2019".

Перед этим Россия начала слежение за кораблями НАТО, зашедшими в акваторию Черного моря. Тем временем, 8 августа, американский ракетный эсминец класса Arleigh Burke USS Porter (DDG 78) начал свой транзит на север к Черному морю, чтобы повысить региональную стабильность на море и продемонстрировать поддержку союзникам и партнерам по НАТО в регионе.