Эсминец ВМС США USS Porter зашел в порт Одессы

Эсминец Porter Военно-морских сил США во вторник в ходе планового визита в акваторию Черного моря зашел в порт Одессы.\r\nОб этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета, передают Українські Новини.\r\nКорабль встречали катера морской охраны и ВМС Украины.\r\nКорабль входит в эскадру НАТО.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНа вооружении эсминца 90 ракетных пусковых установок.\r\nДо Одессы эсминец посетил Румынию, Болгарию и Турцию.\r\n\r\n\r\nПозавчера американский ракетный эсминец с "Томагавками" вошел в акваторию Черного моря.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, российский военный корабль зашел в закрытый район проведения стрельб на учениях "Си Бриз-2019".\r\nПеред этим Россия начала слежение за кораблями НАТО, зашедшими в акваторию Черного моря. Тем временем, 8 августа, американский ракетный эсминец класса Arleigh Burke USS Porter (DDG 78) начал свой транзит на север к Черному морю, чтобы повысить региональную стабильность на море и продемонстрировать поддержку союзникам и партнерам по НАТО в регионе.