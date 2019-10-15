подписаться на рассылку
24.6 25.05
26.85 27.55
˟
15 октября 2019, вторник, 17:37 49
Политика 2019-10-15T17:37:02+03:00
Українські Новини
Эсминец ВМС США USS Porter зашел в порт Одессы

Эсминец ВМС США USS Porter зашел в порт Одессы

Эсминец Porter Военно-морских сил США во вторник в ходе планового визита в акваторию Черного моря зашел в порт Одессы.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета, передают Українські Новини.

Корабль встречали катера морской охраны и ВМС Украины.

Корабль входит в эскадру НАТО.

На вооружении эсминца 90 ракетных пусковых установок.

До Одессы эсминец посетил Румынию, Болгарию и Турцию.

Позавчера американский ракетный эсминец с "Томагавками" вошел в акваторию Черного моря.

Как сообщали Українські Новини, российский военный корабль зашел в закрытый район проведения стрельб на учениях "Си Бриз-2019".

Перед этим Россия начала слежение за кораблями НАТО, зашедшими в акваторию Черного моря. Тем временем, 8 августа, американский ракетный эсминец класса Arleigh Burke USS Porter (DDG 78) начал свой транзит на север к Черному морю, чтобы повысить региональную стабильность на море и продемонстрировать поддержку союзникам и партнерам по НАТО в регионе.

Больше новостей о: Американский эсминец Эсминец США Порт Одессы

Архив
Новости
За восемь месяцев 2019 импорт товаров превысил экспорт почти на $6 млн 17:47
Эсминец ВМС США USS Porter зашел в порт Одессы 17:37
В Нигерии более 60 человек освободили от "бесчеловечного" реабилитационного центра 17:25
Елена Лукаш
Лукаш просит ГБР расследовать возможное незаконное назначение Рябошапкой двух своих замов 17:23
Бойко потребовал доклада в Раде начальника Генштаба 17:21
больше новостей
Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini: летом украинцы купили рекордное количество дорогих авто 08:50
Флаг Украины над Донбассом. Фото:
Фото дня: В небе над оккупированным Донбассом появился флаг Украины 21:58
После уверенного повышения доллар снова обвалился за неделю 06:00
На Покров в Киеве пройдет два марша: в честь 77-летия УПА и против капитуляции 08:21
Арахамия уверен, что АТОшникам за участие в акции на Майдане предлагают по тысяче гривен 21:35
больше новостей
Флаг Украины над Донбассом. Фото:
Фото дня: В небе над оккупированным Донбассом появился флаг Украины 21:58
Генпрокуратура остановила продвижение дел против Порошенко, - Портнов 11:54
Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini: летом украинцы купили рекордное количество дорогих авто 08:50
Меньше тратим на еду, больше на коммуналку: как поменялись расходы украинцев 09:44 Инфографика
Дальнейшее развитие НАБУ зависит от его аудита, - представительство ЕС в Украине 12:39
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok