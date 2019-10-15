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15 октября 2019, вторник, 14:15 8 Карта
Общество 2019-10-15T14:16:22+03:00
Українські Новини
Сухая жара "перевалит" за +25 в Украине: прогноз погоды на среду

Сухая жара "перевалит" за +25 в Украине: прогноз погоды на среду

Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

В то время, как синоптики дали прогноз погоды на весь ноябрь, 16 октября в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +20…+22 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +17…+24 градуса, в Закарпатье +20…+25 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью 0…+5 градусов, днем +12…+17 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +22…+24 градуса. В Трускавце без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +22…+24 градуса. В Сваляве без осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +23…+25 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, в Черниговской и Сумской областях ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +17…+23 градуса.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +17…+23 градуса.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +16…+23 градуса.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+12 градусов, в Запорожской области +3…+8 градусов, днем +17…+24 градуса.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +19…+24 градуса. В Ялте без осадков. Температура ночью +9…+11 градусов, днем +21…+23 градуса.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, антициклон защитит Украину от арктического холода, ливней и ураганов. Тем временем летняя жара до +24 идет в Украину.

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