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15 жовтня 2019, вівторок, 14:15 15 Карта
Суспільство 2019-10-15T16:15:03+03:00
Українські Новини
Суха спека "перевалить" за +25 в Україні: прогноз погоди на середу

Суха спека "перевалить" за +25 в Україні: прогноз погоди на середу

Осінь. Фото: pixabay
Осінь. Фото: pixabay

У той час, як синоптики дали прогноз погоди на весь листопад, 16 жовтня в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, вдень +20...+22 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +17...+24 градуси, у Закарпатті +20...+25 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі 0...+5 градусів, вдень +12...+17 градусів. У Моршині без опадів, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +22...+24 градуси. У Трускавці без опадів, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +22...+24 градуси. У Сваляві без опадів, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +23...+25 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, у Чернігівській і Сумській областях вночі та вранці місцями туман, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +17...+23 градуси.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+11 градусів, удень +17...+23 градуси.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +16...+23 градуси.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+12 градусів, у Запорізькій області +3...+8 градусів, удень +17...+24 градуси.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +19...+24 градуси. У Ялті без опадів. Температура вночі +9...+11 градусів, вдень +21...+23 градуси.

Карта: УкргідрометцентрКарта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, антициклон захистить Україну від арктичного холоду злив і ураганів. Тим часом літня спека до +24 йде в Україну.

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