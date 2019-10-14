Антициклон защитит Украину от арктического холода, ливней и ураганов: синоптик дала прогноз на неделю

После прихода в Украину мощного антициклона Lisbeth, страна оказалась защищенной от царствующих в Европе циклонов Quentino и Rocco с проливными дождями, ураганными ветрами и прохладой Атлантики и арктического воздуха. \r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\n"И этот венчик надежно защищает нас от всех этих какабек осени.Плюс - помогает антициклон, который, собственно, и является патроном украинской бабьего лета", - написала она. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПо словам синоптика, в понедельник, 14 октября, на Покров, в День защитника Украины, повсюду ожидается сухая преимущественно солнечная погода. Температура воздуха в течение дня составит + 18 + 23 градуса. А ночью похолодает до + 7 + 13 градусов.\r\n\r\nВ Киеве погода на Покров обещает быть ясной и теплой, день будет солнечным, до +20 градусов.\r\nВ то же время Диденко прогнозирует, что бабье лето сохранится в Украине и не протяжении всей следующей недели.\r\nКарта: Наталья Диденко\/Facebook \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n"Вся следующая неделя, по предварительным прогнозам, планирует быть благосклонной к бабам - сухая малооблачная теплая октябрьская погода. Бабье лето", - написала синоптик.\r\nКак сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз погоды на весь октябрь.\r\nТакже в Украину идет бабье лето с ливнями: синоптик дала прогноз на выходные, Покров и День защитника. А согласно прогнозу Укргидрометцентра, бабье лето продержится до середины недели, а к ее окончанию похолодает и задождит.\r\n