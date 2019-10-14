Антициклон защитит Украину от арктического холода, ливней и ураганов: синоптик дала прогноз на неделю

После прихода в Украину мощного антициклона Lisbeth , страна оказалась защищенной от царствующих в Европе циклонов Quentino и Rocco с проливными дождями, ураганными ветрами и прохладой Атлантики и арктического воздуха.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"И этот венчик надежно защищает нас от всех этих какабек осени.

Плюс - помогает антициклон, который, собственно, и является патроном украинской бабьего лета", - написала она.

По словам синоптика, в понедельник, 14 октября, на Покров, в День защитника Украины, повсюду ожидается сухая преимущественно солнечная погода. Температура воздуха в течение дня составит + 18 + 23 градуса. А ночью похолодает до + 7 + 13 градусов.