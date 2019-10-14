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14 октября 2019, понедельник, 05:59 420 Карта
Жизнь 2019-10-14T05:59:03+03:00
Українські Новини
Антициклон защитит Украину от арктического холода, ливней и ураганов: синоптик дала прогноз на неделю

Антициклон защитит Украину от арктического холода, ливней и ураганов: синоптик дала прогноз на неделю

Бабье лето. Фото: look.com.ua
Бабье лето. Фото: look.com.ua

После прихода в Украину мощного антициклона Lisbeth, страна оказалась защищенной от царствующих в Европе циклонов Quentino и Rocco с проливными дождями, ураганными ветрами и прохладой Атлантики и арктического воздуха.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"И этот венчик надежно защищает нас от всех этих какабек осени.

Плюс - помогает антициклон, который, собственно, и является патроном украинской бабьего лета", - написала она. 

По словам синоптика, в понедельник, 14 октября, на Покров, в День защитника Украины, повсюду ожидается сухая преимущественно солнечная погода. Температура воздуха в течение дня составит + 18 + 23 градуса. А ночью похолодает до + 7 + 13 градусов.

В Киеве погода на Покров обещает быть ясной и теплой, день будет солнечным, до +20 градусов.

В то же время Диденко прогнозирует, что бабье лето сохранится в Украине и не протяжении всей следующей недели.

Карта: Наталья Диденко/Facebook Карта: Наталья Диденко/Facebook

"Вся следующая неделя, по предварительным прогнозам, планирует быть благосклонной к бабам - сухая малооблачная теплая октябрьская погода. Бабье лето", - написала синоптик.

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз погоды на весь октябрь.

Также в Украину идет бабье лето с ливнями: синоптик дала прогноз на выходные, Покров и День защитника. А согласно прогнозу Укргидрометцентра, бабье лето продержится до середины недели, а к ее окончанию похолодает и задождит.

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