Пристайко предлагал отдать треть бюджета на армию, забрав деньги из пенсий и зарплат

Чтобы избежать обвинений в адрес Украины в срыве "формулы Штайнмайера", украинцы должны быть честными перед собой по поводу средств, которые могут привести к миру.

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции в Брюсселе после участия в слушаниях Комитета Европарламента по иностранным делам, сообщает "Страна".

По его словам, именно правительство должно предложить народу лучшие варианты решения.

"Эта "формула Штайнмайера" была придумана и согласована правительствами, и она отличается от того, на что Украина соглашалась ранее. Это болезненный компромисс, и мы знаем, почем сказанное каждое слово против этого. Но вместе с этим мы надеемся, что можно пойти по этому пути, не заходя уже так далеко, чтобы это помешало нашему суверенитету и территориальной целостности больше, чем оно уже есть", – сказал Пристайко.

Он подчеркнул: для того чтобы Украину не обвинили в срыве этих договоренностей, надо просто быть честными перед собой и перед своим народом.

"Если мы о чем-то договариваемся, то, насколько бы болезненными ни были эти решения, мы должны их выполнить, потому что это путь к миру, которого мы можем достичь в будущем. Если для народа это приемлемая цена – мы это делаем. Если нет – мы должны знать об этом. Я уже говорил нашим депутатам – если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть бюджета из пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию и в нашу армию и стараемся защитить себя без мирного процесса. Эти опции все – перед украинским народом. Но правительство должно выбрать и предложить то, что является наиболее целесообразным", – сказал министр иностранных дел Украины.

Как сообщали Українські Новини, Пристайко обсудил с кандидатом на должность Верховного представителя ЕС продление санкций России. Также Пристайко заявил, что приемлемость "формулы Штайнмайера" зависит от редакции двух законов о Донбассе.

Тем временем Пристайко назвал "план Б" для "формулы Штайнмайера".