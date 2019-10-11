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11 октября 2019, пятница, 10:37 1911
Экономика 2019-10-11T10:43:30+03:00
Українські Новини
В большинстве областей Украины и Киеве начался отопительный сезон

В большинстве областей Украины и Киеве начался отопительный сезон

Отопление. Фото: pholder.com
Отопление. Фото: pholder.com

По состоянию на 08:30 11 октября 18 областей и Киев начали подключение систем отопления объектов социальной сферы, в 8 областях начато подключение систем отопления жилого фонда. Об этом говорится в оперативной информации Министерства развития общин и территорий, передают Українськi Новини.

В частности отопительный сезон начался в Житомирской области - по состоянию на утро 11 октября к отоплению подключено 65,2% объектов социальной сферы и 21,6% жилого фонда. Также подключение к отоплению жилого фонда начато в Киевской (4,1%), Ривненской (16,0%), Волынской (10,1%), Ивано-Франковской (32,3%), Хмельницкой (4,9%), Днепропетровской (0,1%) и Сумской (7,7%) областях.

Подключение систем отопления объектов соцсферы продолжается во Львовской (8,9%), Ивано-Франковской (40,1%), Тернопольской (11,0%), Винницкой (4,3%), Черкасской (44,5%), Кировоградской (2,0%), Николаевской (11,5%), Черниговской (33,7%), Сумской (35,2%), Полтавской (14,5%), Днепропетровской (2,0%), Закарпатской (18,5%), Луганской (18,9%), Хмельницкой (12,7%), Волынской (10,1%), Киевской (23,5%) и Ривненской (24,7%) областях.

В Киеве к отоплению подключено 89,1% объектов социальной сферы, подключение жилого фонда еще не начато.

Как сообщали Українськi Новини, КГГА опровергает информацию о повышение тарифов на отопление. Ранее "Нефтегаз" обнародовал список предприятий теплоснабжения-должников за потребленный газ.

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