Опалювальний сезон розпочали 19 областей, житлові будинки підключають до тепла у 7 областях

За станом на 08:30 15 жовтня 19 областей і Київ почали підключення систем опалення об'єктів соціальної сфери, у 7 областях розпочато підключення систем опалення житлового фонду.

Про це йдеться в оперативній інформації Міністерства розвитку громад і територій, передають Українські Новини.

Зокрема, розпочато підключення до опалення житлового фонду в Житомирській (23,6%), Дніпропетровській (8,0%), Сумській (8,9%), Івано-Франківській (45,6%) областях.

У порівнянні з 11 жовтня не змінилася частка підключених до опалення житлових будинків в Київській (4,1%), Рівненській (16,0%) та Хмельницькій (4,9%) областях.

У Волинській області подача тепла в житловий фонд припинена (станом на 08:30 11 жовтня частка підключених до опалення будинків становила 10,1%, станом на ранок 15 жовтня - 0%).

Опалювальний сезон розпочався у Запорізькій області - станом на 08:30 15 жовтня до опалення підключено 4,3% соціальних об'єктів.

Підключення систем опалення об'єктів соцсфери знизилося у Львівській області (станом на 08:30 11 жовтня частка підключення становила 8,9%, станом на ранок 15 жовтня - 0,6%), Чернігівській (30,3% на 15 жовтня порівняно з 33,7% на 11 жовтня), Хмельницькій (6,0% порівняно з 12,7% на 11 жовтня), Волинській (2,7% порівняно з 10,1% на 11 жовтня), Київській (16,9% порівняно з 23,5%) областях.

Триває підключення до опалення об'єктів соцсфери в Івано-Франківській (42,1%), Кіровоградській (4,1%), Сумській (64,8%), Полтавській (20,4%), Дніпропетровській (10,8%), Рівненській (24,7%) та Житомирській (66,2%) областях.

Порівняно з 11 жовтня не змінюється частка підключених до опалення соціальних об'єктів у Тернопільській (11,0%), Вінницькій (4,3%), Черкаській (44,5%), Миколаївській (11,5%), Закарпатській (18,5%), Луганській (18,9%) областях.

У Києві до опалення підключено 93,1% об'єктів соціальної сфери, підключення житлового фонду ще не розпочато.

Стан підключення. Інфографіка: Мінрегіон

Як повідомляли Українські Новини, з початком опалювального сезону можуть зрости тарифи на житлово-комунальні послуги.

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