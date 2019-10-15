"Нафтогаз", "Укрзалізниця" і "Укрпошта" повинні провести аудит, - доручення Кабміну

Кабінет Міністрів доручив Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України", акціонерним товариствам "Укрзалізниця" і "Укрпошта" провести аудит майна.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Кабміну, передають Українські Новини.

"Кабмін доручив "Нафтогазу", "Укрзалізниці", "Укрпошті" та іншим ключовим центральним органам виконавчої влади провести детальний аналіз і аудит своїх балансів, балансів своїх дочірніх підприємств та заснованих ними суб'єктів господарювання та визначитися щодо доцільності утримання надлишкового майна з урахуванням стратегічних планів розвитку", - йдеться в ньому.

Кабмін також доручив продати, здати в оренду за ринковою ціною через систему "ProZorro.Продажу" майно, яке буде визначено як надмірне або непрофільний для діяльності.

Як повідомляли Українські Новини, "Укроборонпром" домовився про проведення аудиту, який обійдеться у 29,3 млн гривень. Також Рахункова палата проведе аудит МОЗ за роки керування Супрун.