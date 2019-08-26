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26 августа 2019, понедельник, 10:00 54
Мир 2019-08-26T11:45:02+03:00
Українські Новини
США ввели второй пакет санкций против РФ в связи с "делом Скрипалей"

США ввели второй пакет санкций против РФ в связи с "делом Скрипалей"

Санкции против России. Фото: oligarh.media
Санкции против России. Фото: oligarh.media

В понедельник, 26 августа начал действовать второй пакет санкций США против РФ, связанный с отравлением в Англии бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, аннонсированный ранее Госдепом. Документ о санкциях подготовлен министерством финансов США и размещен на сайте американского Федерального реестра.

Об этом сообщает Deutsche welle.

Новые санкции против РФ будут действовать по меньшей мере 12 месяцев.

В рамках этих ограничительных мер, Вашингтон призвал международные финансовые организации не предоставлять и не продлевать Москве кредиты, финансовую и техническую помощь.

Также правительство запретило американским банкам участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях и предоставлять нерублевые кредиты Кремлю.

Санкции распространяются на лицензирование экспорта товаров и технологий, контролируемых министерством торговли США в рамках борьбы с распространением химического и биологического оружия.

Американский Белый дом полагает, что эти меры ограничат доступ РФ к миллиардным поступлениям от двусторонней торговли с США. .

Первый пакет антироссийских санкций США ввели в августе 2018 года, в соответствии с законом 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием. Эти меры включали в себя запрет на поставки в РФ товаров и услуг для оборонного сектора, на экспорт товаров военной отрасли, а также на выдачу кредитов и финансовую помощь РФ.

Как сообщали Українськi Новини, президент США Дональд Трамп поссорился с другими лидерами стран Большой семерки во время саммита во французском Биаррице.

В августе 2018 года ввели первый раунд санкций против России, которая пообещала ответные меры на новые санкции США по "закону Магнитского". Он касался ограничений на экспорт товаров, связанных с национальной безопасностью.

Сенаторы США готовят новые санкции против России за "Северный поток-2".

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