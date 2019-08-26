США ввели второй пакет санкций против РФ в связи с "делом Скрипалей"

В понедельник, 26 августа начал действовать второй пакет санкций США против РФ, связанный с отравлением в Англии бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, аннонсированный ранее Госдепом. Документ о санкциях подготовлен министерством финансов США и размещен на сайте американского Федерального реестра.\r\nОб этом сообщает Deutsche welle.\r\nНовые санкции против РФ будут действовать по меньшей мере 12 месяцев.\r\nВ рамках этих ограничительных мер, Вашингтон призвал международные финансовые организации не предоставлять и не продлевать Москве кредиты, финансовую и техническую помощь.\r\nТакже правительство запретило американским банкам участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях и предоставлять нерублевые кредиты Кремлю.\r\nСанкции распространяются на лицензирование экспорта товаров и технологий, контролируемых министерством торговли США в рамках борьбы с распространением химического и биологического оружия.\r\nАмериканский Белый дом полагает, что эти меры ограничат доступ РФ к миллиардным поступлениям от двусторонней торговли с США. .\r\nПервый пакет антироссийских санкций США ввели в августе 2018 года, в соответствии с законом 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием. Эти меры включали в себя запрет на поставки в РФ товаров и услуг для оборонного сектора, на экспорт товаров военной отрасли, а также на выдачу кредитов и финансовую помощь РФ.\r\nКак сообщали Українськi Новини, президент США Дональд Трамп поссорился с другими лидерами стран Большой семерки во время саммита во французском Биаррице.\r\nВ августе 2018 года ввели первый раунд санкций против России, которая пообещала ответные меры на новые санкции США по "закону Магнитского". Он касался ограничений на экспорт товаров, связанных с национальной безопасностью.\r\nСенаторы США готовят новые санкции против России за "Северный поток-2".