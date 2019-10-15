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  • США припинили видавати візи російським дипломатам
15 жовтня 2019, вівторок, 08:59 15
Світ 2019-10-15T09:45:02+03:00
Українські Новини
США припинили видавати візи російським дипломатам

США припинили видавати візи російським дипломатам

Прапори Росії і США. Фото: tvc.ru
Прапори Росії і США. Фото: tvc.ru

США не видали візи 18 російським дипломатам у ході нинішньої сесії Генасамблеї ООН, заявив на засіданні Шостого комітету, що займається правовими питаннями, заступник голови російського представництва при організації Геннадій Кузьмін, повідомляє російське видання "РИА Новости".

Кузьмін заявив, що за поточний тиждень США не видали жодної візи. Зокрема, без візи залишився перекладач, який повинен був би перекладати англійською виступи російських делегатів у Шостому комітеті.

У вересні американські власті не дали частини російської делегації візи для участі в Генасамблеї ООН, а також у засіданні Першого комітету організації.

Як повідомляли Українські Новини, 28 червня Путін і Трамп обговорили ситуацію в Україні. Пізніше США офіційно вийшли з ядерного договору з Росією. 2 лютого Сполучені Штати припинили свої зобов'язання за Договором і почали процес виходу з нього. Незабаром після цього президент Росії Володимир Путін призупинив зобов'язання Росії за договором. РФ послідовно заперечувала всі звинувачення США.

Тим часом США ввели другий пакет санкцій проти РФ у зв'язку з "справою Скрипалів".

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