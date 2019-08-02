подписаться на рассылку
25.1 25.55
27.6 28.25
˟
02 августа 2019, пятница, 08:43 25
Политика мира 2019-08-02T08:48:26+03:00
Українські Новини
США официально выходят из ядерного договора с Россией

США официально выходят из ядерного договора с Россией

Путин и Трамп. Скриншот youtube RT
Путин и Трамп. Скриншот youtube RT

Соединенные Штаты в пятницу, 2 августа, официально выходят из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который ознаменовал собой завершение "холодной войны".

Об этом сообщает "Европейская правда".

ДРСМД в 1987 году подписали лидер СССР Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Документ запрещал обоим ядерным сверхдержавам владеть наземными ракетами радиусом действия от 500 до 5000 км. Фактически подписание этого договора вывело мир из состояния "холодной войны".

Осенью 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Россия нарушает условия ДРСМД, и в этой ситуации его сохранение не выгодно Соединенным Штатам.

В декабре госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России, потребовав в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, что, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает ДРСМД.

2 февраля Соединенные Штаты прекратили свои обязательства по Договору и начали процесс выхода из него. Вскоре после этого президент России Владимир Путин приостановил обязательства России по договору. РФ последовательно отрицала все обвинения США.

Официально процесс выхода США из договора завершается в пятницу, 2 августа.

Аналитики опасаются, что крах исторического соглашения может привести к новой гонке вооружений между США, Россией и Китаем.

Напомним, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заяивл, что Россия уже разработала новую ядерную ракетную систему, которая сможет долететь до Берлина.

Президент России Владимир Путин еще в 2018 году заявил, что вопрос о возможности ядерной войны стоит "на грани".

Больше новостей о: Россия-США ДРСМД Ракеты средней и малой дальности ракетный договор Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности

Архив
Новости
Серебристые облака. Скриншот видео .youtube.com/Фотоны света Time-Lapse
В августе в ночном небе можно наблюдать уникальные серебристые облака: где и когда 09:06
Украине до конца года надо выплатить $2,7 млрд по внешним долгам 09:05
Украинский диджей Александр Лисогор, известный под псевдонимом Mixmixmaster Gabber. Фото: Униан
В Киеве на мотоцикле разбился диджей Gabber 08:46
США официально выходят из ядерного договора с Россией 08:43
Самые ожидаемые сериалы августа 2019 - чего стоит ожидать от конца уходящего лета 08:31
больше новостей
Зарплата в $400 устраивает не всех украинцев: на какой заработок расчитывают соискатели 08:47
Магнитные бури в августе: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие 06:20 Инфографика
Лунный календарь: астрологи предупредили о неблагоприятных днях в начале августа и дали советы 06:10 Инфографика
В киевском метро вслед за жетонами исчезнут "зеленые карты" 08:30
Осень начнется с заморозков летом: народные синоптики и климатологи дали прогноз на август 06:00
больше новостей
Труба узурпирует власть, - Попович 13:20
ГБР завело на Порошенко и Гонтареву новое дело, по которому могут конфисковать все их имущество, - Портнов 09:55
Порошенко с семьей улетел в Дубай, - СМИ 08:22
В Молдове появилась первая политическая партия коллективного действия "Гражданский конгресс" 14:43
Участники АТО-переселенцы за законодательное урегулирование вопросов местного самоуправления на оккупированных территориях 13:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok