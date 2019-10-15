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  • Конфлікт у Сирії: США вводять санкції проти Туреччини
15 жовтня 2019, вівторок, 08:45 9
Світ 2019-10-15T10:00:02+03:00
Українські Новини
Конфлікт у Сирії: США вводять санкції проти Туреччини

Конфлікт у Сирії: США вводять санкції проти Туреччини

Прапор Туреччини. Фото: tsn.ua
Прапор Туреччини. Фото: tsn.ua

Після того, як в Вашингтоні заявилили про евакуацію з півночі Сирії близько тисячі американських солдатів, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про введення економічних санкцій.

Як повідомив Трамп у своєму Твіттері, санкції будуть введені відносно діючих і колишніх турецьких чиновників, а також усіх, кого Вашингтон вважає відповідальним за "дестабілізуючі дії Анкари на північному сході Сирії".

Президент США також заявив, що він збільшив тарифи на імпорт сталі з Туреччини на 50 відсотків і призупинив переговори про торгівлю з Анкарою.

"Я повністю готовий без зволікання знищити економіку Туреччини, якщо турецькі лідери продовжать йти по небезпечному і деструктивного шляху", - додав він.

Нагадаємо, раніше повстанці в Сирії, яких підтримує Туреччина, захопили центр сирійського прикордонного міста Рас-ель-Айн.

Крім того, турецька авіація розпочала бомбардування в Сирії.

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