Конфлікт у Сирії: США вводять санкції проти Туреччини

Після того, як в Вашингтоні заявилили про евакуацію з півночі Сирії близько тисячі американських солдатів, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про введення економічних санкцій.\r\nЯк повідомив Трамп у своєму Твіттері, санкції будуть введені відносно діючих і колишніх турецьких чиновників, а також усіх, кого Вашингтон вважає відповідальним за "дестабілізуючі дії Анкари на північному сході Сирії".\r\nПрезидент США також заявив, що він збільшив тарифи на імпорт сталі з Туреччини на 50 відсотків і призупинив переговори про торгівлю з Анкарою.\r\n"Я повністю готовий без зволікання знищити економіку Туреччини, якщо турецькі лідери продовжать йти по небезпечному і деструктивного шляху", - додав він.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nStatement from President Donald J. Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com\/ZCQC7nzmME\r\n— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 октября 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nНагадаємо, раніше повстанці в Сирії, яких підтримує Туреччина, захопили центр сирійського прикордонного міста Рас-ель-Айн.\r\nКрім того, турецька авіація розпочала бомбардування в Сирії.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n