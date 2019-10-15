Конфлікт у Сирії: США вводять санкції проти Туреччини

Після того, як в Вашингтоні заявилили про евакуацію з півночі Сирії близько тисячі американських солдатів, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про введення економічних санкцій.

Як повідомив Трамп у своєму Твіттері, санкції будуть введені відносно діючих і колишніх турецьких чиновників, а також усіх, кого Вашингтон вважає відповідальним за "дестабілізуючі дії Анкари на північному сході Сирії".

Президент США також заявив, що він збільшив тарифи на імпорт сталі з Туреччини на 50 відсотків і призупинив переговори про торгівлю з Анкарою.

"Я повністю готовий без зволікання знищити економіку Туреччини, якщо турецькі лідери продовжать йти по небезпечному і деструктивного шляху", - додав він.

Statement from President Donald J. Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com/ZCQC7nzmME — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 октября 2019 г.

Нагадаємо, раніше повстанці в Сирії, яких підтримує Туреччина, захопили центр сирійського прикордонного міста Рас-ель-Айн.

Крім того, турецька авіація розпочала бомбардування в Сирії.