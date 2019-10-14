Бойовики в День захисника порушували режим тиші

Бойовики 7 раз обстріляли позиції підрозділів операції об'єднаних сил (ООС) у понеділок, 14 жовтня, втрат серед українських військовослужбовців немає.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.\r\n"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених "мінськими угодами" мінометів калібру 120 мм, протитанкового ракетного комплексу, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї", - йдеться в ньому.\r\nВ районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил: тричі неподалік Новотроїцького за напрямом Докучаєвська - з автоматичного гранатомета і великокаліберних кулеметів; біля Лебединського у напрямку Саханки - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї; поблизу Водяного у напрямку Пікуз - з озброєння БМП-1; неподалік Опитного у напрямку Веселого - зі стрілецької зброї.У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції Об'єднаних сил неподалік Хутора Вільного у напрямку Золотого-5 з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПротягом поточної доби в результаті обстрілу бойовиків втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, бойовики 21 раз обстріляли позиції сил ООС 13 жовтня, втрат серед українських військовослужбовців немає.А 12 жовтня на Донеччині двоє військових отримали поранення. Тим часом Зеленський в День захисника приїхав до військових на Донбас.