підписатися на розсилку
24.6 25.05
26.85 27.55
˟
14 жовтня 2019, понеділок, 22:48 4
Силові структури 2019-10-14T23:00:01+03:00
Українські Новини
Бойовики в День захисника порушували режим тиші

Бойовики в День захисника порушували режим тиші

ООС. Фото: facebook/pressjfo
ООС. Фото: facebook/pressjfo

Бойовики 7 раз обстріляли позиції підрозділів операції об'єднаних сил (ООС) у понеділок, 14 жовтня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених "мінськими угодами" мінометів калібру 120 мм, протитанкового ракетного комплексу, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї", - йдеться в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил: тричі неподалік Новотроїцького за напрямом Докучаєвська - з автоматичного гранатомета і великокаліберних кулеметів; біля Лебединського у напрямку Саханки - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї; поблизу Водяного у напрямку Пікуз - з озброєння БМП-1; неподалік Опитного у напрямку Веселого - зі стрілецької зброї.


У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції Об'єднаних сил неподалік Хутора Вільного у напрямку Золотого-5 з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Протягом поточної доби в результаті обстрілу бойовиків втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 21 раз обстріляли позиції сил ООС 13 жовтня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

А 12 жовтня на Донеччині двоє військових отримали поранення.

Тим часом Зеленський в День захисника приїхав до військових на Донбас.

Більше новин про: Донбас ООС Ситуація в зоні ООС обстріли в зоні ООС Бойовики День захисника України

Архів
Новини
Бойовики в День захисника порушували режим тиші 22:48
Єлизавета II не вдягла корону Британської імперії в третій раз за 66 років 22:22
У Кремлі відмовилися обговорювати Крим в "нормандському" та інших форматах 20:26
Протестуючі обклеїли Офіс Президента наклейками і скандували "Зелю-геть" 20:02
Мітинг "Ні капітуляції" продовжився під Офісом Зеленського 19:15
більше новин
Марш УПА завершився біля Офісу Президента 17:46
ВП обклеїли портретами загиблих воїнів АТО
"Правий сектор" обклеїв Офіс Президента портретами загиблих воїнів АТО 16:11
Прапор України над Донбасом. Фото:
Фото дня: У небі над окупованим Донбасом з'явився прапор України 21:59
У Києві патрульні затримали чоловіків зі зброєю та вибухівкою 09:15
Марш УПА в Києві
Прапори "Правого сектора" і "Нацкорпуса": у Києві проходить марш УПА 15:26
більше новин
У Києві патрульні затримали чоловіків зі зброєю та вибухівкою 09:15
Прапор України над Донбасом. Фото:
Фото дня: У небі над окупованим Донбасом з'явився прапор України 21:59
На Покрову в Києві пройдуть два марші: на честь 77-річчя УПА і проти капітуляції 08:20
Сьогодні 2-га річниця набрання чинності закону про мовні квоти 10:15
В центрі Києва обмежать рух транспорту через футбол і марші: список вулиць 12:03 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok