Бойовики в День захисника порушували режим тиші

Бойовики 7 раз обстріляли позиції підрозділів операції об'єднаних сил (ООС) у понеділок, 14 жовтня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених "мінськими угодами" мінометів калібру 120 мм, протитанкового ракетного комплексу, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї", - йдеться в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил: тричі неподалік Новотроїцького за напрямом Докучаєвська - з автоматичного гранатомета і великокаліберних кулеметів; біля Лебединського у напрямку Саханки - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї; поблизу Водяного у напрямку Пікуз - з озброєння БМП-1; неподалік Опитного у напрямку Веселого - зі стрілецької зброї.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції Об'єднаних сил неподалік Хутора Вільного у напрямку Золотого-5 з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Протягом поточної доби в результаті обстрілу бойовиків втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 21 раз обстріляли позиції сил ООС 13 жовтня, втрат серед українських військовослужбовців немає.



А 12 жовтня на Донеччині двоє військових отримали поранення.



Тим часом Зеленський в День захисника приїхав до військових на Донбас.