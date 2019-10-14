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14 октября 2019, понедельник, 21:25 109
Общество 2019-10-14T21:26:32+03:00
Українські Новини
Дело Маркива: правозащитники утверждают, что суд не доказал вину нацгвардейца

Дело Маркива: правозащитники утверждают, что суд не доказал вину нацгвардейца

Виталий Маркив. Фото: Радио Свобода
Виталий Маркив. Фото: Радио Свобода

Правозащитники утверждают, что суд не доказал вину нацгвардейца Виталия Маркива, которого в Италии приговорили к 24 годам по обвинению в причастности к убийству фотографа Андреа Рокелли в 2014 году. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на публикацию портала Харьковской правозащитной группы.

Суд присяжных Павии 11 октября распространил мотивационную часть приговора украинскому солдату Виталию Маркиву, в которой утверждают, что Маркив активно способствовал умышленному убийству иностранных журналистов на окраине оккупированного тогда боевиками Славянска.


"Объяснение судом его шокирующего решения не устраняет серьезных беспокойств, вызванных из-за сути обвинения против Виталия Маркива. Совсем наоборот - ведь суд повторяет заведомо ложные утверждения и игнорирует важные доказательства, представленные защитой", - говорится в публикации.

В частности, утверждается, что суд проигнорировал критически важные доказательства, предоставленные защитой, свидетельствующие, что минометный огонь в сторону погибших журналистов украинская армия открыла в ответ на огонь боевиков.

"Не было никакой неспровоцированной атаки на журналистов, а была перестрелка в зоне войны, в которой журналисты без жилетов с пометками "пресса" или других видимых пометок были трагически убиты", - говорится в публикации.

Правозащитники подчеркивают: в то время как судебное решение называет показания Маркива противоречивыми, гораздо более противоречивы показания французского журналиста Рогелона, которому удалось выжить, и который "только через четыре года во время суда над Маркивым внезапно вспомнил, что огонь открыли со стороны холма, и , следовательно, с позиции украинской армии".

"Не было "нарушения четвертой Женевской конвенции", но была военная ситуация, когда одна сторона реагировала на перестрелку другой", - заявили правозащитники.

Как сообщали Українськi Новини, 250 человек митинговали у посольства Италии в Киеве в знак протеста против приговора, вынесенного итальянским судом украинскому военнослужащему Национальной гвардии Виталию Маркиву.

Ранее Владимир Зеленский поручил МИДу и ГПУ срочно заняться возвращением в Украину осужденного в Италии Маркива.

Тем временем, в понедельник, 14 октября в Киеве прошел марш в поддержку Маркива

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