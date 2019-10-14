Британская певица сняла клип на Троещине

Британская певица Шарлотта Эмма Ейчисон, известная как Charli XCX, сняла клип на песню White Mercedes в Киеве на Троещине. Об этом сообщает "112-Украина".

Главная локация в музыкальном видео – это пустырь на Троещине, который последнее время пользуется популярностью как локация для клипов у зарубежных исполнителей, таких как MØ, Paolo Nutini и Foals.







Как сообщали Українські Новини, Apple сняла в Киеве стильную рекламу наушников AirPods.

Ранее британская рок-группа Bring Me The Horizon сняла свой первый за два года клип в Киеве. Twenty One Pilots выпустили клип Nico and the Niners, отснятый в Киеве.

Также Майли Сайрус презентовала клип, снятый в Киеве на Дарницком мосту.



Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко свозил Тома Круза на Троещину и похвастался недостроенным мостом.

Тем не менее жителям Троещины придется ждать на строительство метро в этот район лет 5-10. Однако Кличко назвал дату открытия метро на Виноградарь.



Тем временем на Троещине возмущенные пассажиры заблокировали движение городской электрички.







