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14 октября 2019, понедельник, 20:56 687
Шоу-бизнес 2019-10-14T20:57:15+03:00
Українські Новини
Британская певица сняла клип на Троещине

Британская певица сняла клип на Троещине

Charli XCX сняла клип на Троещине. Скриншот: YouTube/Charli XCX
Charli XCX сняла клип на Троещине. Скриншот: YouTube/Charli XCX

Британская певица Шарлотта Эмма Ейчисон, известная как Charli XCX, сняла клип на песню White Mercedes в Киеве на Троещине. Об этом сообщает "112-Украина".

Главная локация в музыкальном видео – это пустырь на Троещине, который последнее время пользуется популярностью как локация для клипов у зарубежных исполнителей, таких как MØ, Paolo Nutini и Foals.




Как сообщали Українські Новини, Apple сняла в Киеве стильную рекламу наушников AirPods

Ранее британская рок-группа Bring Me The Horizon сняла свой первый за два года клип в Киеве. Twenty One Pilots выпустили клип Nico and the Niners, отснятый в Киеве.

Также Майли Сайрус презентовала клип, снятый в Киеве на Дарницком мосту.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко свозил Тома Круза на Троещину и похвастался недостроенным мостом

Тем не менее жителям Троещины придется ждать на строительство метро в этот район лет 5-10. Однако Кличко назвал дату открытия метро на Виноградарь.

Тем временем на Троещине возмущенные пассажиры заблокировали движение городской электрички.




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