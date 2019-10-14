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14 жовтня 2019, понеділок, 18:08 11
Суспільство 2019-10-14T18:10:12+03:00
Українські Новини
Тисячі активістів завершили "марш проти капітуляції" і розпочали мітинг на Майдані Незалежності

Тисячі активістів завершили "марш проти капітуляції" і розпочали мітинг на Майдані Незалежності

Близько 10 тис. активістів завершили "марш проти капітуляції" і розпочали мітинг на Майдані Незалежності в Києві.

Про це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.

Марш розпочався о 16:00 в парку Шевченка і завершився в 17:30 на Майдані Незалежності.

Мітингувальники виступають проти розведення військ і "формули Штайнмайера".

Активісти скандували "Зелю - геть!" і "Перемога".

Також вони скандували "Дякуємо!" на честь воїнів АТО.


Крім того, активісти запалили фаєри і димові шашки.

Як повідомляли "Українські Новини", у понеділок пройшов марш УПА в Києві.

Акція почалася о 14:30 в парку Шевченка і завершилася на вул. Банковій біля Офісу Президента.

У марші взяли участь 12-15 тис. активістів, переважно членів націоналістичних партій "Свобода", "Нацкорпус" і "Правий сектор".

Вони провели мітинг біля Офісу Президента з вимогою не відкривати ринок землі.

"Правий сектор" обклеїв Офіс Президента портретами загиблих воїнів АТО.

Раніше у Києві пройшов марш на підтримку Марківа, якого в липні італійський суд засудив до 24 років ув'язнення.

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