Тисячі активістів завершили "марш проти капітуляції" і розпочали мітинг на Майдані Незалежності

Близько 10 тис. активістів завершили "марш проти капітуляції" і розпочали мітинг на Майдані Незалежності в Києві.\r\nПро це передає кореспондент Українських Новин з місця подій.\r\nМарш розпочався о 16:00 в парку Шевченка і завершився в 17:30 на Майдані Незалежності.\r\nМітингувальники виступають проти розведення військ і "формули Штайнмайера".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nАктивісти скандували "Зелю - геть!" і "Перемога".\r\nТакож вони скандували "Дякуємо!" на честь воїнів АТО.\r\n\r\nКрім того, активісти запалили фаєри і димові шашки.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у понеділок пройшов марш УПА в Києві.\r\nАкція почалася о 14:30 в парку Шевченка і завершилася на вул. Банковій біля Офісу Президента.\r\nУ марші взяли участь 12-15 тис. активістів, переважно членів націоналістичних партій "Свобода", "Нацкорпус" і "Правий сектор".\r\nВони провели мітинг біля Офісу Президента з вимогою не відкривати ринок землі. "Правий сектор" обклеїв Офіс Президента портретами загиблих воїнів АТО.Раніше у Києві пройшов марш на підтримку Марківа, якого в липні італійський суд засудив до 24 років ув'язнення.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n