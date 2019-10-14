Сегодня состоится матч Украина-Португалия: прогнозы и где смотреть

Сегодня, 14 октября, в Киеве в рамках 8-го тура квалификации Евро-2020 на НСК "Олимпийский" сборная Украины примет сборную Португалии, в связи с чем в центре столицы ограничат проезд транспорта.

Начало матча запланировано на 21:45, сообщает "Футбол 24".

Главным арбитром матча будет Энтони Тэйлор (Англия).

Трансляцию матча Украина-Португалия будет вести канал "Украина" и "Футбол 1".

Отмечается, что сборная Украины проведет едва ли не самый важный для себя матч за последние годы. Подопечные Андрея Шевченко на киевском НСК Олимпийский сыграют против Португалии – действующего чемпиона Европы и победителя Лиги наций. Даже ничья в этом поединке гарантирует "сине-желтым" досрочную квалификацию в финальную часть Евро-2020. Украина впервые в своей истории может успешно преодолеть отбор на континентальный форум, минуя не слишком фартовый для нас плей-офф.

Квалификацию к чемпионату Европы наша сборная начала именно выездным матчем против Португалии в Лиссабоне – тогда команда Фернанду Сантуша владела инициативой, но сборная Украины смогла добыть приемлемый для себя результат в виде нулевой ничьи. К слову, та ничья стала единственной для команды Шевченко в текущем евроотборе, ведь следующие 5 матчей наша команда выиграла с общим счетом 13:1. Только Люксембург смог поразить ворота сборной Украины, "сухая" серия которой насчитывает уже более 400 минут. К слову, сейчас именно "сине-желтые" могут похвастаться лучшей обороной среди всех команд Европы – лишь Бельгия, как и Украина, в квалификации пропустила в свои ворота лишь 1 гол.

Как отметил Андрей Шевченко на предматчевой пресс-конференции, сборная Украины не собирается играть на ничью, хотя такой результат вполне устроит "сине-желтых" с турнирной точки зрения. Кроме того, наставник не исключил определенной ротации состава, ведь играть через два дня на третий в разгар сезона – дело не из легких.

Букмекерская контора Марафон считает Португалию фаворитом данного противостояния. Победа Украины оценивается в 3,74, а коэффициент на возможный триумф действующих чемпионов Европы составляет 2,22. Поставив на ничью, можно увеличить свой выигрыш в 3,24 раз.

Как сообщали Українські Новини, 11 октября сборная Украины по футболу победила Литву в 7-м туре отбора к Евро-2020 со счетом 2:0.

Тем временем, в УЕФА рассказали, когда сборные Украины и России смогут встретиться на футбольном поле.