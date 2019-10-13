Боевики запустили сигнальные ракеты в знак готовности начать отвод войск, но ответных действий не последовало, - СММ ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что боевики запустили сигнальные ракеты в знак готовности начать отвод войск около Золотого Луганской области и Петровского Донецкой области 11 октября.\r\nОб этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передают Українськi Новини.\r\nУказывается, что СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и отсутствие таких нарушений в Луганской области по сравнению с предыдущим отчетным периодом.\r\n"11 октября наблюдатели видели, что на блокпосте вооруженных формирований на южном крае участка разведения в районе Золотого члены вооруженных формирований запустили белую сигнальную ракету, обозначавшую готовность возобновить разведение. Однако, поскольку ответных действий не последовало, мероприятия по отводу сил и средств не начались", - говорится в сообщении.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже отмечается, что миссия зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода в подконтрольных правительству районах Донецкой области, а также в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляла, что боевики запустили сигнальные ракеты в знак готовности начать отвод войск около Золотого Луганской области и Петровского Донецкой области 9 октября.Ранее в штабе ООС заявили, что боевики специально обстреляли участок разведения сил из запрещенного оружия.Также стало известно, как будет проходить процесс разведения войск и что будет с мирным населением.