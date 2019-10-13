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13 октября 2019, воскресенье, 14:47 126
Силовые структуры 2019-10-13T14:48:45+03:00
Українські Новини
Боевики запустили сигнальные ракеты в знак готовности начать отвод войск, но ответных действий не последовало,

Боевики запустили сигнальные ракеты в знак готовности начать отвод войск, но ответных действий не последовало, - СММ ОБСЕ

Боевики (иллюстрация). Фото: facebook.com/Nacsprotyv
Боевики (иллюстрация). Фото: facebook.com/Nacsprotyv

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что боевики запустили сигнальные ракеты в знак готовности начать отвод войск около Золотого Луганской области и Петровского Донецкой области 11 октября.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передают Українськi Новини.

Указывается, что СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и отсутствие таких нарушений в Луганской области по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

"11 октября наблюдатели видели, что на блокпосте вооруженных формирований на южном крае участка разведения в районе Золотого члены вооруженных формирований запустили белую сигнальную ракету, обозначавшую готовность возобновить разведение. Однако, поскольку ответных действий не последовало, мероприятия по отводу сил и средств не начались", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что миссия зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода в подконтрольных правительству районах Донецкой области, а также в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляла, что боевики запустили сигнальные ракеты в знак готовности начать отвод войск около Золотого Луганской области и Петровского Донецкой области 9 октября.


Ранее в штабе ООС заявили, что боевики специально обстреляли участок разведения сил из запрещенного оружия.

Также стало известно, как будет проходить процесс разведения войск и что будет с мирным населением.


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