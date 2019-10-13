Обострение на Донбассе: 23 обстрела, двое воинов ВСУ раненых

12 октября боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое военных получили ранения.

Как сообщается на Facebook-странице командования ООС, в частности, противник обстреливал из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также с ПТРК, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Огонь велся вблизи Водяного, Новогнатовки, Тарамчука, Пищевика, Широкино, Верхнеторецкого, Марьинки, Богдановки, Славного, Новолуганского, Золотого, Майорска и Луганского.

Как сообщали Українськi Новини, 10 октября на Донбассе участились обстрелы, один военный погиб.

Ранее стало известно, что боевики специально обстреляли участок разведения сил из запрещенного оружия.

Тем временем в Золотом-4 и Катериновке за безопасность граждан во время разведения войск поручилась полиция.