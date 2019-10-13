Бойовики відкрили вогонь проти українських військових з мінометів і гранатометів

Бойовики 7 раз обстріляли позиції сил ООС 13 жовтня, втрат серед українських військовослужбовців не було.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - написано в ньому.

Зокрема, бойовики стріляли біля Новолуганського, Світлодарська, Золотого, Південного і Пісків.

13 жовтня втрат внаслідок обстрілу з української сторони не було.

Як повідомляли Українські Новини, в СММ ОБСЄ повідомили, що, бойовики запустили сигнальні ракети на знак готовності почати відведення військ, але дій не було.

Раніше в штабі операції Об'єднаних сил заявили, що бойовики спеціально обстріляли ділянку розведення сил із забороненої зброї.

Бойовики 23 рази обстріляли позиції сил ООС 12 жовтня, один військовий поранений і один травмований.