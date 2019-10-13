Первокурсника за продажу пирогов с марихуаной наказали написанием сочинения

В то время, как в Украине более 100 депутатов Рады хотят легализации каннабиса, в Замбии студента первого курса университета Коппербелта Чикванду Чизенделе, продававшего пироги с каннабисом, разоблачили и заставили написать длинное сочинение на тему опасности наркотиков.\r\nПравоохранители сообщили, у 21-летнего парня нашли более килограмма пирогов с марихуаной, пишет "ВВС-Украина".\r\nСтудента после этого инцидента приговорили к двум годам тюрьмы условно.\r\nКроме того, суд приказал молодому правонарушителю написать сочинение на 50 страниц о вреде наркотиков, а также письмо с извинениями в университет, родителям и Комиссию по борьбе с наркотиками Замбии (DEF).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЧикванда Чизенделе останется на свободе и сможет посещать университет, пока не совершит еще одно преступление.\r\nВ DEF заявили, что "активизировали усилия по задержанию лиц", которые выпекают торты с каннабисом.\r\nОни также призвали студентов "быть бдительными из-за активизации продаж среди студентов тортов и булочек с каннабисом".\r\nСогласно закону Замбии, марихуана классифицируется как опасный наркотик, и является незаконным.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТорговля людьми, хранения и использования наркотиков, таких как каннабис, наказывается штрафом или заключением.\r\nЗамбия, бывшая британская колония на юге Африки, ведет борьбу с торговлей и злоупотреблением наркотиками, особенно марихуаной и героином.\r\nКак сообщали Українські Новини, наркодельцы Ивано-Франковска удивили размерами плантации.\r\nТем временем в киевских вузах также торгуют кокаином. СБУ "накрыла" нарколаборатории по продаже психотропов студентам.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n