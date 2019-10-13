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  • Первокурсника за продажу пирогов с марихуаной наказали написанием сочинения
13 октября 2019, воскресенье, 23:50 17
Жизнь 2019-10-13T23:50:01+03:00
Українські Новини
Первокурсника за продажу пирогов с марихуаной наказали написанием сочинения

Первокурсника за продажу пирогов с марихуаной наказали написанием сочинения

Пироги с коноплей. Фото: DRUG ENFORCEMENT COMMISSION
Пироги с коноплей. Фото: DRUG ENFORCEMENT COMMISSION

В то время, как в Украине более 100 депутатов Рады хотят легализации каннабиса, в Замбии студента первого курса университета Коппербелта Чикванду Чизенделе, продававшего пироги с каннабисом, разоблачили и заставили написать длинное сочинение на тему опасности наркотиков.

Правоохранители сообщили, у 21-летнего парня нашли более килограмма пирогов с марихуаной, пишет "ВВС-Украина".

Студента после этого инцидента приговорили к двум годам тюрьмы условно.

Кроме того, суд приказал молодому правонарушителю написать сочинение на 50 страниц о вреде наркотиков, а также письмо с извинениями в университет, родителям и Комиссию по борьбе с наркотиками Замбии (DEF).

Чикванда Чизенделе останется на свободе и сможет посещать университет, пока не совершит еще одно преступление.

В DEF заявили, что "активизировали усилия по задержанию лиц", которые выпекают торты с каннабисом.

Они также призвали студентов "быть бдительными из-за активизации продаж среди студентов тортов и булочек с каннабисом".

Согласно закону Замбии, марихуана классифицируется как опасный наркотик, и является незаконным.

Торговля людьми, хранения и использования наркотиков, таких как каннабис, наказывается штрафом или заключением.

Замбия, бывшая британская колония на юге Африки, ведет борьбу с торговлей и злоупотреблением наркотиками, особенно марихуаной и героином.

Как сообщали Українські Новини, наркодельцы Ивано-Франковска удивили размерами плантации.

Тем временем в киевских вузах также торгуют кокаином. СБУ "накрыла" нарколаборатории по продаже психотропов студентам.

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