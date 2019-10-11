Посольство США посоветовало своим гражданам держаться подальше от марша УПА

Посольство США в Украине предупредило своих граждан об акции протеста 14 октября в День защитника Украины в Киеве и призвало избегать больших скоплений людей.

Об этом говорится в сообщении на сайте посольства.

В сообщении отмечается, что 14 октября планируется крупный протест, который совпадает с празднованием Дня защитника Украины. В акции ожидают участие более 5000 человек, а также присутствие большое количество полиции. Кроме того, американцев предупредили об огромных пробках.

Посольство порекомендовало своим гражданам избегать толп людей и демонстраций.

Отметим, в Киеве на праздник Покрова Пресвятой Богородицы в честь 77-летия создания Украинской повстанческой армии состоится традиционный марш УПА "Защитим украинскую землю!".

Мероприятие начнется торжественным митингом у памятника Тарасу Шевченко, после чего участники марша пройдут по центральным улицам Киева.

Главное требование марша - не допустить потери территориальной целостности и государственного суверенитета Украины ни через реализацию "формулы Штайнмайера", ни через распродажу земли и грабеж украинцев олигархами и иностранным капиталом.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году 14 октября в столице также проходил марш УПА.

В марше УПА с петардами, дымовыми шашками и плакатами взяли участие 14 тысяч националистов.