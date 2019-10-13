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13 жовтня 2019, неділя, 19:45 18
Суспільство 2019-10-13T19:46:35+03:00
Українські Новини
Зеленський закликав українців у День захисника не піддаватися на провокації

Зеленський закликав українців у День захисника не піддаватися на провокації

Зеленський Володимир Фото: Офіс Президента України
Зеленський Володимир Фото: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський закликає в національне свято Дня захисника України не піддаватися на провокації, бути згуртованими і висловлювати повагу. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Завтра - наше український національний свято. Давайте в цей день не робити своїми ж руками подарунків для наших недругів. Вони мріють побачити в наших рядах чвари, сварки і хаос. І дуже бояться, що українці будуть єдиними і згуртованими. Тому що тоді ми сильні. Тому що тоді - непереможні", - написав Президент.

У своєму зверненні Зеленський закликає українців в День захисника висловити повагу та вдячність військовим, добровольцям, медикам, волонтерам, а також військовим журналістам, дипломатам і сім'ям загиблих.

Щодо запланованих акцій Президент закликає правоохоронців поважати право на мирні зібрання, а учасників акцій він запевняє у відсутності підстав для підозри в капітуляції.

"14 жовтня у столиці буде багато ветеранів і добровольців. Розумію ваш страх щодо подальшого врегулювання ситуації на Донбасі. Ви абсолютно справедливо не хочете, щоб те, за що ви воювали, виявилося марним. І не допустіть, щоб пам'ять про загиблих бойових побратимів і сестер були віддані. Обіцяю вам як Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил, і я ніколи цього не допущу", - пише політик.

Президент просить всіх учасників акцій 14 жовтня дотримуватися закону і громадського порядку.

Як повідомляли Українські Новини, Генштаб посилив охорону військових об'єктів, щоб уникнути провокацій 12-14 жовтня.

Крім того, посольство США порадило своїм громадянам триматися подалі від маршу УПА 14 жовтня.

Тим часом в День захисника метро змінить роботу, центральні станції обмежать на вхід.

 

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