подписаться на рассылку
24.65 25.1
26.85 27.55
˟
11 октября 2019, пятница, 11:57 891
Общество 2019-10-11T11:58:57+03:00
Українські Новини
Метро изменит работу в День защитника, центральные станции ограничат на вход

Метро изменит работу в День защитника, центральные станции ограничат на вход

Площадь Льва Толстого. Фото: Facebook/КП
Площадь Льва Толстого. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" намерено ограничить работу станций "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" в связи с квалификационным матчем "Евро-2020" между национальными сборными командами Украины и Португалии Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" 14 октября после того, как в Киевском метрополитене назвали самые загруженные станции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы метрополитена, передают Українськi Новини.

"Так, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская". После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в нем.

Отмечается, что механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Также 14 октября отмечается День защитника Украины.

Как сообщали Українськi Новини, в киевском метро из-за сбоя системы продажи Kyiv Smart Card возобновили продажу жетонов. Тем временем на всех эскалаторах двух центральных станций метро Киева начнется масштабный ремонт.

Больше новостей о: Футбол Метро Киевский метрополитен

Архив
Новости
DCH Ярославского заявила об интересе к приватизации "Электротяжмаша" и "Объединенной горной химической компании" 12:35
Шулявский мост.
В Киеве полностью перекроют проспект Победы: схемы объезда 12:33 Карта
Киевстар подключил к 4G еще 116 населенных пунктов в 4 областях Украины 12:31 Пресс-релиз
Аудит НАБУ будет проведен после принятия Радой изменений в закон, - Офис 12:21 Документ
У Зеленского рассказали о его самочувствии после 14-часового марафона 12:14
больше новостей
"Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Зеленского 16:52
Найденная британцем деталь от трактора оказалась доисторической золотой гривной 17:27
Военные АТО подозревали убитого в работе на боевиков ЛНР. Фото: facebook.com/ato.news
Похоронили вместе с телевизором: Суд вынес приговор украинским военным, которые по ошибке расстреляли жителя Луганской области 12:56
В США семья забрала домой 20 кг кокаина, которые обнаружила на пляже 16:50
Мендель во время пресс-марафона указала журналистам на выход 12:03
больше новостей
"Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Зеленского 16:52
НАБУ работает в интересах Коломойского, – СМИ 13:13
Директор Закарпатского облавтодора Иван Немеш
Идеальное преступление: Глава Закарпатского облавтодора помог украсть 2 млн гривен, признал вину и получил 15 тыс. гривен штрафа 16:39
НАБУ обязали открыть дело против Кличко за махинации при строительстве Шулявского моста 18:09
Зеленский уволил харьковского губернатора Светличную и намерен назначить вместо нее Кучера 12:36
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok