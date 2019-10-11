Метро изменит работу в День защитника, центральные станции ограничат на вход

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" намерено ограничить работу станций "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" в связи с квалификационным матчем "Евро-2020" между национальными сборными командами Украины и Португалии Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" 14 октября после того, как в Киевском метрополитене назвали самые загруженные станции

Об этом говорится в сообщении пресс-службы метрополитена, передают Українськi Новини.

"Так, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская". После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в нем.

Отмечается, что механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Также 14 октября отмечается День защитника Украины.

Как сообщали Українськi Новини, в киевском метро из-за сбоя системы продажи Kyiv Smart Card возобновили продажу жетонов. Тем временем на всех эскалаторах двух центральных станций метро Киева начнется масштабный ремонт.