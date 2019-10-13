Американський ракетний есмінець з "Томагавками" увійшов в акваторію Чорного моря

Американський ракетний есмінець USS Porter увійшов в акваторію Чорного моря, в рамках посилення патрулювання військово-морського флоту США в напруженому регіоні. Про це повідомила американська військова газета Stars and stripes, пише 112.ua.

"Це звичайне розгортання... демонструє нашу відданість свободі судноплавства та нашу прихильність союзників і партнерів по НАТО на Чорному морі", - сказала командувач 6-м флотом, віце-адмірал Ліза Франкетті.

Ескадрений міноносець класу Arleigh Burke USS Porter прибув в Чорне море вдруге за багато місяців. Це вже сьомий військовий корабель, який США спрямовують у даний регіон в цьому році, в якості заходів у відповідь на агресивні дії РФ проти України.

Кілька російських бойових кораблів - фрегат "Адмірал Ессен", малі ракетні кораблі "Вишній Волочек" і "Орехово-Зуєво" з крилатими ракетами "Калібр" – ведуть спостереження за маршрутом американського корабля, повідомляє "Інтерфакс".

Військово-морський флот і НАТО збільшили свою військово-морську присутність у Чорному морі після того, як Росія вторглася до Криму і анексувала його з України в 2014 році.

США посилили морське патрулювання в регіоні після того, як російський флот захопив три українські судна і 24 моряків в Керченській протоці в минулому році. Ці моряки були звільнені у вересні - після майже дев'яти місяців тюремного ув'язнення, в рамках обміну полоненими між Росією і Україною.

Майже всі країни, які межують з Чорним морем, є союзниками США або країнами-партнерами, але Росія зберігає територіальне відношення до моря тому, що колишній Радянський Союз контролював більшість цих країн під час холодної війни.

Ракетний есмінець USS "Porter" (DDG-78) — 28-й корабель класу "Арлі Берк" ("Arleigh Burke") ВМС США. Основне озброєння есмінця — 90 ракетних пускових установок, в яких можуть знаходитися зенітні і протичовнові ракети, а також крилаті ракети "Томагавк".

Як повідомляли Українські Новини, російський військовий корабель зайшов у закритий район проведення стрільб на навчаннях "Сі Бриз-2019".

Перед цим Росія початку спостереження за кораблями НАТО, зайшли в акваторію Чорного моря. Тим часом, 8 серпня, американський ракетний есмінець класу Arleigh Burke USS Porter (DDG 78) почав свій транзит на північ до Чорного моря, щоб підвищити регіональну стабільність на море і продемонструвати підтримку союзникам і партнерам по НАТО в регіоні.