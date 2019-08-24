Зеленский рассказал, что каждое его утро начинается с сообщения от Генштаба о ситуации на Донбассе

Президент Владимир Зеленский во время торжественной речи ко Дню независимости Украины рассказал, что каждое его утро начинается с смс-сообщения от Генерального штаба о потерях и обстрелах в зоне операции Объединенных сил на Донбассе, передают Українські Новини.

"В этот важный день мы верим, что в украинском календаре настанет другая не менее знаковая дата. Конкретное число и месяц в данном случае не важны, потому что это будет день, когда мое утро будет начинаться с сообщения: "За прошлые сутки в Украине родилась тысяча мальчиков и тысяча одна девочка. С Днем рождения, Украина!" - сказал Президент.

Зеленский отметил, что каждое утро он получает сводку от Генерального штаба с количеством обстрелов и пострадавших.

"Каждое мое утро начинается с СМС-сообщения. Скажу честно, это СМС Генерального штаба. "За прошлые сутки обстрелов - 7, потерь - 3. Цифры могут быть разными, но только одна делает утро хорошим. Это ноль. Обстрелов - ноль, потерь - ноль", - сказал Президент.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский во время торжественной речи на Шествии достоинства сравнил Крым и Донбасс с украденными детьми.

Ранее, утром 24 августа, в Киеве прошло официальное Шествие достоинства, на котором произнес торжественную речь Президент, а также выступила Тина Кароль.