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12 жовтня 2019, субота, 17:25 35
Силові структури 2019-10-12T20:00:02+03:00
Українські Новини
Генштаб посилив охорону військових об'єктів і привів їх у бойову готовність

Генштаб посилив охорону військових об'єктів і привів їх у бойову готовність

Генштаб. Фото: ukraina.ru
Генштаб. Фото: ukraina.ru

Генеральний штаб Збройних сил посилив охорону військових об'єктів і підвищив боєготовність військових частин, щоб уникнути провокацій 12-14 жовтня в той час, як посольство США порадило своїм громадянам триматися подалі від маршу УПА.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Генштабу, передають Українські Новини.

"Протягом вихідних та святкових днів, за наказом начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, посилено боєготовність військових частин ЗС України в пунктах постійної дислокації та в районах виконання бойових завдань. Охорону військових об'єктів підвищено, чергові зміни і резервні підрозділи будуть нести службу в посиленому режимі", - сказано в ньому.

Генеральний штаб застерігає громадян від незаконного проникнення на охоронювані території, а також від провокаційних дій поруч із військовими об'єктами.

Як повідомляли Українські Новини, в липні Президент Володимир Зеленський доручив начальнику Генерального штабу - головнокомандувачу Збройних сил Руслану Хомчаку посилити активність підрозділів Збройних сил зі знешкодження диверсійних груп. Також Зеленський розповів, що кожен його ранок починається з повідомлення від Генштабу про ситуацію на Донбасі.

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