Пристайко считает ненужным общение с Лавровым

Министр иностранных дел Вадим Пристайко не видит необходимости в общении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в то время, как Зеленский не собирается публиковать разговор с Путиным.\r\nОб этом он сказал в интервью "Радио Свобода", передают Українськi Новини.\r\nПристайко подчеркнул, что еще не разговаривал со своим российским коллегой.\r\n"Это (разговор с Лавровым) не произошло. Не могу сказать, что я и особо спешу... На данном этапе мы не видим необходимость в поддержании и развитии этого канала коммуникации", - заявил он.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nМинистр отметил, что из россиян общался только с помощником Президента РФ Владиславом Сурковым. Также Пристайко заявил, что привлечение помощника Президента Владимира Зеленского Андрея Ермака к международным переговорам является обычной практикой для Украины.\r\n"Ермак привлекается к специфическим и критическим для Президента моментам", - отметил он.\r\nПристайко заявил, что ежедневно общается с Ермаком.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский готов проводить прямые переговоры с Президентом России Владимиром Путиным для возвращения домой удерживаемых Россией, самопровозглашенными Донецкой и Луганской "народными республиками" граждан Украины. Тем временем Зеленский обсудил с Лавровым перспективы урегулирования ситуации на Донбассе.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n