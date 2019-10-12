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12 октября 2019, суббота, 16:52 138
Внешняя политика 2019-10-12T16:57:55+03:00
Українські Новини
Пристайко считает ненужным общение с Лавровым

Пристайко считает ненужным общение с Лавровым

Вадим Пристайко.
Вадим Пристайко.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко не видит необходимости в общении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в то время, как Зеленский не собирается публиковать разговор с Путиным.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода", передают Українськi Новини.

Пристайко подчеркнул, что еще не разговаривал со своим российским коллегой.

"Это (разговор с Лавровым) не произошло. Не могу сказать, что я и особо спешу... На данном этапе мы не видим необходимость в поддержании и развитии этого канала коммуникации", - заявил он.

Министр отметил, что из россиян общался только с помощником Президента РФ Владиславом Сурковым. Также Пристайко заявил, что привлечение помощника Президента Владимира Зеленского Андрея Ермака к международным переговорам является обычной практикой для Украины.

"Ермак привлекается к специфическим и критическим для Президента моментам", - отметил он.

Пристайко заявил, что ежедневно общается с Ермаком.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский готов проводить прямые переговоры с Президентом России Владимиром Путиным для возвращения домой удерживаемых Россией, самопровозглашенными Донецкой и Луганской "народными республиками" граждан Украины. Тем временем Зеленский обсудил с Лавровым перспективы урегулирования ситуации на Донбассе.

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