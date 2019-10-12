В США прокуратура начала расследовать деятельность Джулиани в Украине, - NYT

В США начали расследование о лоббизме против адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, который опубликовал возможное доказательство вмешательства Украины в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщает The New York Times.\r\nТак, сообщается, что федеральные прокуроры Манхэттена хотят выяснить, не нарушил ли Джулиани закон о лоббизме в ходе своей работы в Украине. \r\nИзучаются его попытки подорвать влияние бывшего посла США в Украине Мари Йованович.\r\nОтмечается, что расследование против Джулиани связано с делом против двух помощников Джулиани, которых арестовали на этой неделе по обвинению в финансовых преступлениях. Речь идет о Льве Парнасе и Игоре Фрумане, которых обвинили в нарушении правил финансирования избирательной компании Трампа. Также Парнасу и Фруману вменяют незаконные пожертвования конгрессмену, чьей помощью они хотели заручиться для смещения Йованович.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nИздание отмечает, что Джулиани отрицал правонарушения со своей стороны, но признал, что он и его партнеры работали с украинскими прокурорами для сбора потенциально компрометирующей информации о Йованович, а также бывшем вице-президенте Джозефе Байдене его младшем сыне Хантере.\r\nСообщается, что дело против Джулиани расследует та же прокуратура, которой он руководил в 1980-х годах.\r\nОднако пока неизвестно, как далеко продвинулось расследование.\r\nДжулиани заявил, что у федеральных прокуроров нет оснований обвинять его в нарушениях относительно лоббистских инициатив за рубежом, потому что он действовал от имени президента США Дональда Трампа, а не тогдашнего украинского генпрокурора Юрия Луценко, когда собирал информацию о Йованович и других и передал ее американскому правительству и средствам массовой информации.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nДжулиани также сказал, что ему не было известно о каком-либо расследовании в отношении него.\r\nКак сообщали Українські Новини, Луценко рассказал, о чем разговаривал с Джулиани.\r\nТакже адвокат Трампа показал переписку с Волкером на тему Украины.