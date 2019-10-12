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  • В США прокуратура начала расследовать деятельность Джулиани в Украине, - NYT
12 октября 2019, суббота, 10:05 61
Америка 2019-10-12T10:05:10+03:00
Українські Новини
В США прокуратура начала расследовать деятельность Джулиани в Украине, - NYT

В США прокуратура начала расследовать деятельность Джулиани в Украине, - NYT

Джулиани. Фото: ru.wikipedia.org
Джулиани. Фото: ru.wikipedia.org

В США начали расследование о лоббизме против адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, который опубликовал возможное доказательство вмешательства Украины в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщает The New York Times.

Так, сообщается, что федеральные прокуроры Манхэттена хотят выяснить, не нарушил ли Джулиани закон о лоббизме в ходе своей работы в Украине. 

Изучаются его попытки подорвать влияние бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

Отмечается, что расследование против Джулиани связано с делом против двух помощников Джулиани, которых арестовали на этой неделе по обвинению в финансовых преступлениях. Речь идет о Льве Парнасе и Игоре Фрумане, которых обвинили в нарушении правил финансирования избирательной компании Трампа. Также Парнасу и Фруману вменяют незаконные пожертвования конгрессмену, чьей помощью они хотели заручиться для смещения Йованович.

Издание отмечает, что Джулиани отрицал правонарушения со своей стороны, но признал, что он и его партнеры работали с украинскими прокурорами для сбора потенциально компрометирующей информации о Йованович, а также бывшем вице-президенте Джозефе Байдене его младшем сыне Хантере.

Сообщается, что дело против Джулиани расследует та же прокуратура, которой он руководил в 1980-х годах.

Однако пока неизвестно, как далеко продвинулось расследование.

Джулиани заявил, что у федеральных прокуроров нет оснований обвинять его в нарушениях относительно лоббистских инициатив за рубежом, потому что он действовал от имени президента США Дональда Трампа, а не тогдашнего украинского генпрокурора Юрия Луценко, когда собирал информацию о Йованович и других и передал ее американскому правительству и средствам массовой информации.

Джулиани также сказал, что ему не было известно о каком-либо расследовании в отношении него.

Как сообщали Українські Новини, Луценко рассказал, о чем разговаривал с Джулиани.

Также адвокат Трампа показал переписку с Волкером на тему Украины.

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