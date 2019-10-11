Новый ЦИК назначил первые местные выборы: стала известна дата

Первые местные выборы в Украине состоятся уже 22 декабря 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии в пятницу, 11 октября.

Местные выборы назначены в 86 объединенных территориальных общинах (ОТО).

"Рассмотрев обращение 21 областной государственной администрации относительно принятия Комиссией решения о назначении первых местных выборов в связи с образованием объединенных территориальных общин, Комиссия установила их соответствие требованиям Конституции Украины и законов Украины, а также Порядка назначения первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов и назначила на воскресенье, 22 декабря 2019 года, первые выборы в 86 объединенных территориальных общинах (1 городской, 16 поселковых, 69 сельских ОТО)", - сказано в сообщении.

В Винницкой области такие выборы пройдут в трех объединенных территориальных общинах, в Волынской области - в двух ОТО, в Днепропетровской области - в пяти ОТО, в Донецкой области - в одной ОТО, в Житомирской - в одной ОТО, в Закарпатской области - в девяти ОТО, в Запорожской области - в восьми ОТО, в Ивано-Франковской области - в шести ОТО, в Киевской области - в двух ОТО, в Кировоградской области - в шести ОТО, в Луганской области - в одной ОТО, в Николаевской области - в двух ОТО, в Одесской области - в пяти ОТО, в Полтавской области - в шести ОТО, в Ровенской области - в девяти ОТО, в Тернопольской области - в четырех ОТО, в Харьковской области - в четырех ОТО, в Херсонской области - в двух ОТО, в Хмельницкой области - в четырех ОТО, в Черновицкой области - в одной ОТО, в Черниговской области - в пяти ОТО.

При этом Комиссия объявила начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТО и соответствующих сельских, поселковых, городских голов с 2 ноября текущего года.

В целом, по предварительным подсчетам в этих выборах смогут принять участие более 380 тыс. человек.

"После проведения выборов 22 декабря 2019 общая численность всех вместе взятых предназначенных первых выборов в ОТО составит 982", - сообщает пресс-служба.

Как сообщали Українськi Новини, 4 октября Рада назначила новый состав ЦИКа из 17 членов.

12 из них были предложены фракцией "Слуга народа", 2 - "Оппозиционной платформой - За життя" и по одному - "Европейской солидарностью", "Всеукраинским объединением "Батьківщина" и "Голосом".

Также ЦИК избрал главой Олега Диденко. Кроме того, заработная плата нового главы ЦИК Олега Диденко составила 738 тыс. гривен.