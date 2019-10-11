Новий ЦВК призначив перші місцеві вибори: стала відома дата

Перші місцеві вибори в Україні відбудуться вже 22 грудня 2019 року. Про це повідомила прес-служба Центральної виборчої комісії в п'ятницю, 11 жовтня.

Місцеві вибори призначені у 86 об'єднаних територіальних громадах (ЗТВ).

"Розглянувши звернення 21 обласної державної адміністрації щодо прийняття Комісією рішення про призначення перших місцевих виборів у зв'язку з утворенням об'єднаних територіальних громад, Комісія встановила їх відповідність вимогам Конституції України та законів України, а також Порядку призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад ВІДГ та відповідних сільських, селищних, міських голів і призначила на неділю, 22 грудня 2019 року, перші вибори до 86 об'єднаних територіальних громадах (1 міський, 16 селищних, 69 сільських ОТО)", - сказано в повідомленні.

У Вінницькій області такі вибори пройдуть у трьох об'єднаних територіальних громадах, у Волинській області - у двох ОТО, в Дніпропетровській області - у п'яти ОТО, в Донецькій області - в одній ОТО, в Житомирській - в одній з КОЖНИМ, у Закарпатській області - в дев'яти ОТО, в Запорізькій області - у восьми ОТО, в Івано-Франківській області - у шести ОТО, в Київській області - в двох ОТО, в Кіровоградській області - в шести ОТО, в Луганській області - в одній ОТО, у Миколаївській області - ВІД двох, в Одеській області - в п'яти ОТО, в Полтавській області - в шести ОТО, у Рівненській області - в дев'яти ОТО, у Тернопільській області - ВІД чотирьох, у Харківській області - у чотирьох ОТО, в Херсонській області - в двох ОТО, у Хмельницькій області - у чотирьох ОТО, в Чернівецькій області - в одній ОТО, в Чернігівській області - в п'яти ЗТВ.

При цьому Комісія оголосила про початок виборчого процесу перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад У та відповідних сільських, селищних, міських голів з 2 листопада поточного року.

У цілому, за попередніми підрахунками, у виборах зможуть взяти участь понад 380 тис. осіб.

"Після проведення виборів 22 грудня 2019 загальна чисельність усіх разом узятих призначених перших виборів в ОТО складе 982", - повідомляє прес-служба.

Як повідомляли Українські Новини, 4 жовтня Рада призначила новий склад ЦВК з 17 членів.

12 з них були запропоновані фракцією "Слуга народу", 2 - "Опозиційної платформою - За життя" та по одному - "Європейської солідарністю", "Всеукраїнським об'єднанням "Батьківщина" і "Голосом".

ЦВК обрав головою Олега Діденка. Крім того, заробітна плата нового глави ЦВК Олега Діденка становила 738 тис. гривень.