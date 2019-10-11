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11 октября 2019, пятница, 16:00 24
Силовые структуры 2019-10-11T16:15:01+03:00
Українські Новини
В больнице Днипра умер раненый на Донбассе военный

В больнице Днипра умер раненый на Донбассе военный

В Днепровской областной клинической больнице им. Мечникова в пятницу, 11 октября, скончался командир инженерно-саперного взвода, прапорщик Кубрак Вячеслав (позывной "Пуля"). Об этом сообщила 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

"В результате получения минно-взрывного ранения 8 октября, во время выполнения боевой задачи в Операции объединенных сил, сегодня в Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова умер прапорщик Кубрак Вячеслав Анатольевич - командир инженерно саперного взвода", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе погиб украинский военный Юрий Волк. Наряду  с обстрелом участка разведения войск около Золотого второй раз за неделю, 9 октября боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранение.

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