Послом в США стане Єльченко

Новим послом України в США стане постійний представник України в Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко, раніше призначений Порошенко послом України на Ямайці .

Про це повідомляє Telegram-канал "UN - сливи та груші".

Офіційне підтвердження призначення на місце посла Єльченко відбудеться після указу Президента України Володимира Зеленського.

Замість Єльченко в ООН відправлять відомого дипломата і Голову Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Сергія Кислицю.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 постійного представника України в ООН Єльченко обрали віце-головою 73-й сесії організації.

Раніше на це місце претендував Олександр Данилюк, який 30 вересня Президент Володимир Зеленський звільнив з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони, але йому довелося дати відмова від посади посла України в США.

Тим часом колишнього посла України в Сполучених Штатах Америки Олександра Моцика оштрафували на 10 тисяч гривень і позбавили прав терміном на один рік з-за водіння в нетверезому вигляді.