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11 октября 2019, пятница, 15:05 2686
Политика 2019-10-11T15:06:37+03:00
Українські Новини
Претендент на место Вятровича "наехал" на Зеленского

Претендент на место Вятровича "наехал" на Зеленского

Вахтанг Кипиани. Фото: Вахтанг Кипиани/Facebook
Вахтанг Кипиани. Фото: Вахтанг Кипиани/Facebook

Журналист Вахтанг Кипиани, который является претендентом на должность директора Института национальной памяти, оскорбил Президента Владимира Зеленского.

Соответствующую запись Кипиани сделал на своей странице в соцсети Facebook.

"Слышь, Цукерберг, придумай смайлик - ерунду говорит Зеленский, а стыдно мне", - написал Кипиани.

Таким образом кандидат на должность главы института Нацпамяти предложил создателю и руководителю социальной сети Facebook придумать эмодзи, посвященное, по его мнению, вчерашнему пресс-марафону Президента.

Ранее депутат Рады от "Слуги народа" Максим Бужанский заявил, что должность главы Института Национальной Памяти может занять журналист Вахтанг Кипиани.

Как сообщали Українські Новини, Вятровича уволили из Института нацпамяти. Тем временем Зеленский проводил пресс-марафон 14 часов, в два раза побив мировой рекорд. Мероприятие проходило с 10:00 до 00:10. За это время 15 групп по 7-10 журналистов сменили друг друга. В целом Зеленский ответил на вопросы около 150 представителей СМИ. Кроме того, между каждой группой Президент выходил на 5-минутные перерывы, в которых также общался с прессой.

Больше новостей о: Институт национальной памяти Президент Украины Владимир Зеленский Пресс-марафон Вахтанг Кипиани

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