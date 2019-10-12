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12 жовтня 2019, субота, 07:10 7
Транспорт 2019-10-12T09:15:01+03:00
Українські Новини
Ринок українських легковиків виріс у два рази: де і які автомобілі виробляють

Ринок українських легковиків виріс у два рази: де і які автомобілі виробляють

Автомобіль. Фото: pixabay
Автомобіль. Фото: pixabay

У вересні 2019 року порівняно з вереснем 2018 року виробництво легкових автомобілів в Україні збільшилося в 2 рази до 960 одиниць після того, як українці стали частіше купувати нові легкові автомобілі у червні.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"Незважаючи на те, що конвеєри найбільших автозаводів країни простоюють вже не перший рік, вереснева статистика автопрому продемонструвала додатну динаміку. Така ситуація не є показником поліпшення стану галузі, а лише демонструє ефект вкрай низької бази порівняння", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, випуск легкових автомобілів порівняно з минулим роком збільшився вдвічі.

У цьому сегменті українського автопрому, як і роком раніше, працював тільки один завод "Єврокар" (Закарпатська область), де у вересні в режимі великовузлового складання було зібрано 960 автомобілів марки "Шкода". Виробництво автобусів зросло на 30% до 92 одиниць.

Найбільше автобусів було виготовлено на Чернігівському автозаводі корпорації "Еталон" - 37 одиниць, завод "Черкаський автобус" випустив 35 автобусів, на Часовоярському заводі виробили 9 одиниць, Запорізький автомобілебудівний завод відзвітував про 6 автобусів і ще 5 автобусів було вироблено корпорацією "Богдан".

У вересневій статистиці за комерційними автомобілями заявлено тільки один автомобіль, зібраний на підприємстві "Черкаський автобус". Всього із січня по вересень 2019 року в Україні виготовлено 5 283 одиниці автотранспортних засобів, або на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зокрема легкових автомобілів було виготовлено 4 579 одиниць, комерційних - 81 одиниця, автобусів - 623 одиниці.

Як повідомляли Українські Новини, у вересні найпопулярнішою маркою серед українців стала Renault. Також з 1 жовтня водіям потрібно включати ближнє світло фар за містом.

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