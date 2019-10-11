Женщин впервые за 40 лет пустили на футбольный матч в Иране

Власть Ирана впервые с 1979 года позволила женщинам посетить футбольный матч - они присутствовали на стадионе во время поединка, в котором сборная их страны встретилась с командой из Камбоджи. Поединок завершился со счетом 14:0 в пользу Ирана, сообщает "BBC Украина".

Сразу после Исламской революции 1979 года в Иране женщинам было запрещено находиться на стадионах, где играют мужчины. Несмотря на историческое решение разрешить женщинам посещать футбольные матчи, правозащитная организация Amnesty International все равно раскритиковала то, как это было сделано.

По словам правозащитников, для женщин выпустили ограниченное количество билетов - 3500 - и выделили для них на стадионе отдельный сектор. В Amnesty International говорят, что этого мало, и призывают полностью отменить любые ограничения для женщин. В начале сентября иранская болельщица Сахар Ходаяри была задержана, когда попытались попасть на стадион в мужской одежде.

Она опасалась, что ее посадят, и подожгла себя у здания суда. Примерно через неделю она умерла от полученных ожогов.

Гибель женщины вызвала возмущение как в самом Иране, так и за его пределами. В знак солидарности многие европейские футболистки начали выходить на поле с голубыми повязками - так они почтили память Ходаяри, которая одевалась в голубые цвета своей любимой команды.

После трагического инцидента в мире все чаще стали раздаваться призывы исключить иранскую футбольную федерацию с ФИФА. В конце сентября делегация ФИФА неделю находилась в Иране, где обсуждала ближайший матч местной национальной сборной. Именно после этой встречи иранская власть заверила, что женщинам разрешат посещать футбольные поединки.

Запрет на посещение матчей для женщин не прописан в иранских законах, однако на практике этого принципа строго придерживались на протяжении нескольких десятилетий. Исключение было сделано в прошлом году, когда запрет временно отменили во время трансляций матчей Чемпионата мира по футболу, которые демонстрировались на больших экранах на стадионе в Тегеране.

Как сообщали Українські Новини, в Иране двойника Анджелины Джоли арестовали за пропаганду насилия и оскорбление кодекса страны. Также в Иране правозащитницу приговорили к 148 ударам плетью и 38 годам тюрьмы за протест против хиджаба.

Ранее в Иране мужчина сделал женщине предложение в торговом центре и их арестовали.