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10 октября 2019, четверг, 23:57 10
Президент 2019-10-10T23:58:01+03:00
Українські Новини
Зеленский сказал, когда возобновится авиасообщениие с Россией

Зеленский сказал, когда возобновится авиасообщениие с Россией

Пресс-марафон Владимира Зеленского. Фото: Офис Президента
Пресс-марафон Владимира Зеленского. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для возобновления прямого авиасообщениия с Россией украинцы должны этого захотеть, но такое возобновление возможно только после прекращения войны на Донбассе в то время, как считает, что встреча с Путиным должна состояться.

Об этом Зеленский сказал на пресс-марафоне, отвечая на вопрос, готова ли Украина возобновить прямое авиасообщениие с Россией, передают Українськi Новини.

"Наши люди должны этого захотеть", - сказал Зеленский.

Зеленский считает странным тот факт, что поезда между Россией и Украиной ездят, а самолеты не летают. Президент сообщил, что Украине невыгодно прекращение авиасообщениия с Россией, поскольку это приводит к банкротству ряда авиакомпаний.

При этом Зеленский отметил, что граждане Украины должны захотеть возобновления прямого авиасообщениия, но для этого необходимо договориться о прекращении войны на Донбассе.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявил, что точная дата встречи в "нормандском формате" будет известна на следующей неделе. Тем временем Зеленский против предоставления автономии Донбассу.

Больше новостей о: Самолеты Украина-Россия Президент Украины Владимир Зеленский Авиасообщение с Россией Пресс-марафон

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