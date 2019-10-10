Зеленский сказал, когда возобновится авиасообщениие с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для возобновления прямого авиасообщениия с Россией украинцы должны этого захотеть, но такое возобновление возможно только после прекращения войны на Донбассе в то время, как считает, что встреча с Путиным должна состояться.\r\nОб этом Зеленский сказал на пресс-марафоне, отвечая на вопрос, готова ли Украина возобновить прямое авиасообщениие с Россией, передают Українськi Новини.\r\n"Наши люди должны этого захотеть", - сказал Зеленский.\r\nЗеленский считает странным тот факт, что поезда между Россией и Украиной ездят, а самолеты не летают. Президент сообщил, что Украине невыгодно прекращение авиасообщениия с Россией, поскольку это приводит к банкротству ряда авиакомпаний.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПри этом Зеленский отметил, что граждане Украины должны захотеть возобновления прямого авиасообщениия, но для этого необходимо договориться о прекращении войны на Донбассе.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский заявил, что точная дата встречи в "нормандском формате" будет известна на следующей неделе. Тем временем Зеленский против предоставления автономии Донбассу.