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10 октября 2019, четверг, 22:32 122
Президент 2019-10-10T22:43:38+03:00
Українські Новини
Зеленский покупает хлеб и сыр в самом элитном магазине Киева

Зеленский покупает хлеб и сыр в самом элитном магазине Киева

Пресс-марафон Владимира Зеленского. Фото: Офис Президента
Пресс-марафон Владимира Зеленского. Фото: Офис Президента

Не успевающий сходить к парикмахеру Президент Украины Владимир Зеленский, признался, что не знает сколько стоит молоко, но оправдал это тем, что никто из домашних его не пьет. Судьбы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который, из-за того, что не знал, сколько стоит пинта молока, потерял какую-то часть рейтинга, он повторить не боится.

Об этом президент сказал во время пресс-марафона, сообщает телеканал ZiK.

"Скажу вам честно, я очень редко хожу в магазин, очень редко. Вы знаете, что у меня зарплата 20 тысяч гривен. Я не пью молоко, и, честно говоря, я на обеспечении государства нахожусь... Я не покупаю молоко, просто у нас его никто не пьет", - пояснил Зеленский.

Но он смог назвать, сколько стоит сыр и хлеб, которые он любит покупать к вину.

"Я могу вам сказать – хлеб, какую цену я плачу. Я покупаю гречневый хлеб, покупаю его очень редко, потому что мне нельзя его есть. Это будет реклама, покупаю его в магазине "GoodWine". Я знаю, что хлеб стоит от 15 до 24 грн. Я его покупаю за 25-30 грн, там есть разный хлеб. Я хожу в этот единственный магазин. Могу купить воду, хлеб, купить вина – и все. Еще покупаю сыр. Очень люблю сыр к вину. Сыр покупаю, килограмм стоит 58 грн. Это тот сыр, который я люблю, я могу себе позволить это купить", - отметил Зеленский.

Отметим, что сыр не может стоить 58 гривен за килограмм. По всей видимости, Президент оговорился и имел ввиду цену за 100 грамм.

Глава государства подчеркнул, что он является обычным человеком.

"Я просто не пью молоко, и ничего страшного здесь нет. Поэтому ждать, что моя карьера пошатнется, как у Бориса Джонсона, очень рано", - сказал Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский побил установленный Лукашенко мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции. Также Зеленский за 10 часов пресс-марафона ответил на вопросы 2/3 СМИ.

Больше новостей о: Хлеб Сыр Вино Магазин Президент Украины Владимир Зеленский Пресс-марафон

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