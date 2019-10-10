Зеленский покупает хлеб и сыр в самом элитном магазине Киева

Не успевающий сходить к парикмахеру Президент Украины Владимир Зеленский, признался, что не знает сколько стоит молоко, но оправдал это тем, что никто из домашних его не пьет. Судьбы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который, из-за того, что не знал, сколько стоит пинта молока, потерял какую-то часть рейтинга, он повторить не боится.\r\nОб этом президент сказал во время пресс-марафона, сообщает телеканал ZiK.\r\n"Скажу вам честно, я очень редко хожу в магазин, очень редко. Вы знаете, что у меня зарплата 20 тысяч гривен. Я не пью молоко, и, честно говоря, я на обеспечении государства нахожусь... Я не покупаю молоко, просто у нас его никто не пьет", - пояснил Зеленский.\r\nНо он смог назвать, сколько стоит сыр и хлеб, которые он любит покупать к вину.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Я могу вам сказать – хлеб, какую цену я плачу. Я покупаю гречневый хлеб, покупаю его очень редко, потому что мне нельзя его есть. Это будет реклама, покупаю его в магазине "GoodWine". Я знаю, что хлеб стоит от 15 до 24 грн. Я его покупаю за 25-30 грн, там есть разный хлеб. Я хожу в этот единственный магазин. Могу купить воду, хлеб, купить вина – и все. Еще покупаю сыр. Очень люблю сыр к вину. Сыр покупаю, килограмм стоит 58 грн. Это тот сыр, который я люблю, я могу себе позволить это купить", - отметил Зеленский.\r\nОтметим, что сыр не может стоить 58 гривен за килограмм. По всей видимости, Президент оговорился и имел ввиду цену за 100 грамм.\r\nГлава государства подчеркнул, что он является обычным человеком.\r\n"Я просто не пью молоко, и ничего страшного здесь нет. Поэтому ждать, что моя карьера пошатнется, как у Бориса Джонсона, очень рано", - сказал Зеленский.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский побил установленный Лукашенко мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции. Также Зеленский за 10 часов пресс-марафона ответил на вопросы 2\/3 СМИ.