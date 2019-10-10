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  • Компания Apple удалила программу для своих смартфонов, благодаря которой протестующие в Гонконге отслеживали перемещения полиции
10 октября 2019, четверг, 20:06 7
Азия 2019-10-10T20:06:56+03:00
Українські Новини
Компания Apple удалила программу для своих смартфонов, благодаря которой протестующие в Гонконге отслеживали п

Компания Apple удалила программу для своих смартфонов, благодаря которой протестующие в Гонконге отслеживали перемещения полиции

Apple Фото: Bloomberg
Apple Фото: Bloomberg

Американская корпорация Apple, которая ранее показала левый берег Киева во время презентации своих новых продуктов, удалила приложение HKmap.live в Гонконге для отслеживания протестующими перемещения полиции. Об этом сообщает BBC.

"В компании Apple заявили, что удалили из своего электронного магазина аппликацию HKmap.live, которая позволяла протестующим в Гонконге отслеживать перемещения полицейских", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Apple изначально не допустили появления этого приложения на App Store. Несмотря на это, впоследствии HKmap.live  там оказалась доступной.

Китайские СМИ крайне остро отреагировали на это событие. Поэтому после многочисленных обращений пользователей из Гонконга компания решила окончательно удалить эту скандальную программу из своего магазина.

Однако несмотря на это HKmap.live до сих пор находится в свободном доступе на Google Play.

Как сообщали Українські Новини, в июле полиция Гонконга разогнала миллионный протест в городе.

Также, 25 августа, полиция Гонконга впервые применила оружие против участников массовых протестов в городе.

 

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