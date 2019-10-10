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  • Зеленский отрицает информацию о требовании министра энергетики США Перри уволить Коболева
10 октября 2019, четверг, 19:52 18
Политика 2019-10-10T19:53:10+03:00
Українські Новини
Зеленский отрицает информацию о требовании министра энергетики США Перри уволить Коболева

Зеленский отрицает информацию о требовании министра энергетики США Перри уволить Коболева

Андрей Коболев. Фото: Кабмин
Андрей Коболев. Фото: Кабмин

Президент Владимир Зеленский отрицает информацию о требовании министра энергетики США Рика Перри уволить председателя правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрея Коболева.

Об этом он сказал в ходе пресс-марафона в четверг, передают Українські Новини.

В октябре агентство Associated Press по результатам проведенного расследования сообщило о попытке группы американских бизнесменов сместить Коболева с должности предправления "Нефтегаза" и что в мае в ходе встречи с Зеленским Перри предложил ему провести изменения в составе набсовета НАК.

Как сообщали Українськi Новини, в марте Кабинет Министров продлил контракт с председателем правления НАК "Нефтегаз Украины" Андреем Коболевым на 1 год.

Ранее Коболев получил более 1 млн гривен премии за каждый рабочий день в 2018 году.

Также стало известно, что Андрей Коболев продает бизнес в Египте.

Кроме того, Коболев был замечен с новой девушкой в одном из ресторанов Киева.

Тем временем бонусы главы НАКа Коболева ежедневно обходятся бюджету госкомпании как 1000 президентов Зеленских.


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