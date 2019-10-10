Зеленский отрицает информацию о требовании министра энергетики США Перри уволить Коболева

Президент Владимир Зеленский отрицает информацию о требовании министра энергетики США Рика Перри уволить председателя правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрея Коболева.

Об этом он сказал в ходе пресс-марафона в четверг, передают Українські Новини.



В октябре агентство Associated Press по результатам проведенного расследования сообщило о попытке группы американских бизнесменов сместить Коболева с должности предправления "Нефтегаза" и что в мае в ходе встречи с Зеленским Перри предложил ему провести изменения в составе набсовета НАК.



Как сообщали Українськi Новини, в марте Кабинет Министров продлил контракт с председателем правления НАК "Нефтегаз Украины" Андреем Коболевым на 1 год.



Ранее Коболев получил более 1 млн гривен премии за каждый рабочий день в 2018 году.



Также стало известно, что Андрей Коболев продает бизнес в Египте.



Кроме того, Коболев был замечен с новой девушкой в одном из ресторанов Киева.



Тем временем бонусы главы НАКа Коболева ежедневно обходятся бюджету госкомпании как 1000 президентов Зеленских.





