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10 октября 2019, четверг, 18:37 25
Президент 2019-10-10T18:37:50+03:00
Українські Новини
Зеленский опровергнул слухи о прекращении поисков украинцев-членов экипажа судна Bourbon Rhode

Зеленский опровергнул слухи о прекращении поисков украинцев-членов экипажа судна Bourbon Rhode

Утонувшее в океане судно. Фото: BOURBON OFFSHORE
Утонувшее в океане судно. Фото: BOURBON OFFSHORE

Президент Владимир Зеленский опровергает прекращение поисков украинцев - членов экипажа пропавшего в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode. Об этом он сказал в ходе пресс-марафона в четверг, передают Українські Новини.

"Поиски продолжаются. Это уже реальная информация из Министерства иностранных дел", - сказал Президент.

Ранее Зеленский просил Президента Франции Эммануэля Макрона продолжить поиски 6 украинцев - членов экипажа пропавшего судна.

Cудно Bourbon Rhode исчезло 26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1 200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма. Были спасены двое граждан Украины.

Как сообщали Українські Новини, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в социальной сети Facebook сообщила, что поиски украинцев - членов экипажа пропавшего в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode прекратились.

26 сентября судно Bourbon Rhode, на борту которого находилось 10 украинцев, потерпело крушение в Атлантическом океане

28 сентября 2 украинца - члены экипажа, были спасены. 7 октября Президент Владимир Зеленский просил Президента Франции Эммануэля Макрона продолжить поиски 6 украинцев - членов экипажа судна Bourbon Rhode.

Больше новостей о: Денисова затонувшее судно Президент Владимир Зеленский Bourbon offshore

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