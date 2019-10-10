Зеленский опровергнул слухи о прекращении поисков украинцев-членов экипажа судна Bourbon Rhode

Президент Владимир Зеленский опровергает прекращение поисков украинцев - членов экипажа пропавшего в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode. Об этом он сказал в ходе пресс-марафона в четверг, передают Українські Новини.

"Поиски продолжаются. Это уже реальная информация из Министерства иностранных дел", - сказал Президент.

Ранее Зеленский просил Президента Франции Эммануэля Макрона продолжить поиски 6 украинцев - членов экипажа пропавшего судна.

Cудно Bourbon Rhode исчезло 26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1 200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма. Были спасены двое граждан Украины.

Как сообщали Українські Новини, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в социальной сети Facebook сообщила, что поиски украинцев - членов экипажа пропавшего в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode прекратились.

26 сентября судно Bourbon Rhode, на борту которого находилось 10 украинцев, потерпело крушение в Атлантическом океане.

28 сентября 2 украинца - члены экипажа, были спасены. 7 октября Президент Владимир Зеленский просил Президента Франции Эммануэля Макрона продолжить поиски 6 украинцев - членов экипажа судна Bourbon Rhode.